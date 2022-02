মেলবোর্ন, 5 ফেব্রুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জাস্টিন ল্যাঙ্গার (Justin Langer Resigns from Australian Mens Team Head Coach) ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর আজ সকালে তিনি নিজের ম্যানেজমেন্ট সংস্থার মাধ্যমে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন ৷ যা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া গ্রহণ করেছে বলে টুইটারে একটি পোস্ট করা হয়েছে ৷ প্রসঙ্গত, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, ল্যাঙ্গারের সঙ্গে চুক্তি স্বল্প মেয়াদে বাড়াতে চেয়েছিল বোর্ড, যা ল্যাঙ্গার মানতে চাননি (Justin Langer not Happy With Short Term Contract Extension Offer) ৷ তারপরই নিজের ইস্তফাপত্র বোর্ডকে পাঠিয়ে দেন টি-20 বিশ্বকাপ জয়ী অজি কোচ ৷ তাঁর বদলে অস্ট্রলিয়া দলের অন্তর্বর্তী কোচ করা হয়েছে অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডকে ৷

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে এনিয়ে লম্বা একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, ‘‘ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া পুরুষ দলের হেড কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছে ৷ যা আজকে তারা পেয়েছে ৷ জাস্টিনের বর্তমান চুক্তিকে স্বল্প সময়ের জন্য বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ৷ তা তিনি প্রত্যাখান করেছেন ৷’’

2018 সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে বল বিকৃতিকাণ্ডে জর্জরিত বিধ্বস্ত অস্ট্রেলিয়া দলের দায়িত্ব নিয়েছিলেন জাস্টিন ল্যাঙ্গার ৷ তারপর ধীরে ধীরে দলকে ফের মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন তিনি ৷ যার ফল স্বরূপ 2019 সালে ইংল্যান্ডে গিয়ে অ্যাসেজ ট্রফি পুনরুদ্ধার করে ক্যাঙ্গারুরা ৷ ওই বছরেই ইংল্যান্ডের মাটিতে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলে অস্ট্রেলিয়া ৷ এরপর 2021’র টি-20 বিশ্বকাপ জয় এবং সম্প্রতি ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডকে 4-0 অ্যাসেজে হারিয়েছেন প্যাট কামিন্সরা ৷ এইসব সাফল্যের জন্য এবং কঠিন সময়ে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য জাস্টিন ল্যাঙ্গারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বোর্ড ৷

কিন্তু স্বল্প সময়ের জন্য চুক্তি বাড়ানোর প্রস্তাব না মানা কথা বলা হলেও, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার অন্দরে অন্য আলোচনা চলছে ৷ সূত্রের খবর, জাস্টিন ল্যাঙ্গারের সঙ্গে ক্রিকেটারদের সম্পর্ক নাকি খুব একটা ভাল যাচ্ছিল না ইদানিং ৷ 2021’র অগাস্ট মাস থেকেই ক্রিকেটাদের সঙ্গে জাস্টিনের সমস্যা তৈরি হয় ৷ খারাপ সময়ে ক্রিকেটাররা সহজে জাস্টিনের সঙ্গে আলোচনা করতে পারছিলেন না ৷ ক্রিকেটাররা সময় চাইলেও, জাস্টিন নাকি ক্রিকেটারদের সময় দিচ্ছিলেন না ৷ এমনকি দলগতভাবে ভাল ফল করলেও, দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁর একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল ৷ আর সেই দূরত্বই নাকি ল্যাঙ্গারের বর্ধিত চুক্তি প্রস্তাব খারিজের মূল কারণ ৷