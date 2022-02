হায়দরাবাদ, 13 ফেব্রুয়ারি : তিন বছর হয়ে গেল, কিন্তু 2019 আইপিএলে জস বাটলারকে করা রবি অশ্বিনের মানকড় রান আউট নিয়ে আজও চর্চা চলে ক্রিকেট মহলে ৷ কে ঠিক, কে ভুল নিয়ে তা নিয়ে লেখালেখিও হয়েছে বিস্তর ৷ আর এই মানকড় বিতর্কের পর থেকে বাটলার এবং অশ্বিনের সম্পর্ক না কি একেবারে সাপে-নেউলে ৷ এমনটাই ধারণা ছিল ক্রিকেট অনুরাগীদের ৷ কিন্তু মেগা নিলামে শনিবার ভারতীয় ফিঙ্গার স্পিনারকে রাজস্থান রয়্যালস দলে নেওয়ার পর অনুরাগীদের সেই মিথ ভেঙে খান-খান (Rajasthan Royals bought Ravichandran Ashwin) ৷

সোমবার রয়্যালস শিবিরে যোগ দেওয়ার পরেই রয়্যালস অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছিলেন অশ্বিন ৷ সেখানে বাটলারকে নিয়ে আলাদা করে কোনও বাক্য খরচ না করলেও তিনি যে নতুন দল পেয়ে খুশি, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দক্ষিণী স্পিনার ৷ তবে রাতের দিকে চমকটা এল বাটলারের তরফ থেকে (Jos Buttler gives a special message to Ravichandran Ashwin) ৷ যাঁকে মেগা নিলামের আগে রিটেইন করেছিল রয়্যালস পরিবার (Buttler retained by Royals before mega auction) ৷

সোশ্যাল মিডিয়ায় রয়্যালসের তরফে পোস্ট করা এক ভিডিওবার্তায় ইংরেজ স্টাম্পার-ব্যাটার বলেন, "হাই অ্যাশ (অশ্বিন), বাটলার বলছি ৷ চিন্তা করো না আমি ক্রিজেই রয়েছি ৷ রয়্য়ালসের হয়ে তোমায় গোলাপি জার্সিতে দেখতে মুখিয়ে রয়েছি ৷ একইসঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করতেও ৷ হাল্লা বোল ৷"

ইংরেজ ক্রিকেটারের এই বার্তাতেই স্পষ্ট যে, মানকড় বিতর্কের পর থেকে বাটলার-অশ্বিনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ, এমনটা অনুরাগীদের কল্পনা মাত্র ৷ ঘটনায় সাময়িকভাবে দুই ক্রিকেটারকে নিয়ে ব্যাপক চর্চা হলেও বর্তমান পেশাদার ক্রিকেটে অভিমান যে বেশিদিন চেপে রাখা যায় না ৷ তা বুঝিয়ে দিল 2022 আইপিএলের মেগা নিলাম ৷