মেলবোর্ন, 26 ডিসেম্বর : চলতি অ্যাসেজ মহাযুদ্ধে মোটেই ভাল জায়গায় নেই দল ৷ 2010-11 অ্যান্ড্রু স্ট্রসের ইংল্যান্ড শেষবার অজিভূমে গিয়ে অ্যাসেজ জিতে ফিরেছিল (last time England won Ashes to Australia in 2010-11) ৷ ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আশানরূপ ফলাফল না হলেও শেষ কয়েকবছরে লাল বলের ক্রিকেটে ইংল্য়ান্ড যে ধারাবাহিকতা দেখিয়েছে, তাতে এবারে জো রুট নেতৃত্বাধীন দলের উপর বাজি ধরেছিলেন বিশেষজ্ঞরা ৷ তবে অ্যাসেজের শুরু হতেই সেই ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে ৷ প্রথম দু'টি টেস্টে ক্যাঙ্গারুবাহিনীর কাছে একপ্রকার নাস্তানাবুদ হয়েছে 'থ্রি-লায়ন্স' ৷ তবে যে ধারণাটা বদলায়নি সেটা হল জো রুট ৷

গত কয়েকবছরে দলের সাফল্যে ব্যাটার জো রুটের অবদান প্রশ্নাতীত ৷ সম্প্রতি ব়্যাংকিংয়ে এক থেকে দু'য়ে নেমেছেন বটে, তবে চলতি অ্যাসেজে দলের ভরাডুবির মধ্যেও রুটের ব্যাট কিন্তু কথা বলে চলেছে ৷ গাব্বায় অল্পের জন্য শতরান হাতছাড়া করার পর (89) গত পিঙ্ক বল টেস্টের প্রথম ইনিংসেও হাফসেঞ্চুরি (62) করে দলের পতনরোধের চেষ্টা করেছিলেন দলনায়ক ৷ এরইমধ্যে এক বিরল নজিরের হাতছানি ছিল রুটের কাছে ৷ অ্যাডিলেডে না হলেও মেলবোর্নে তৃতীয় টেস্টে আর সেই অপেক্ষাকে দীর্ঘায়িত করলেন না ব্যাট হাতে ইংল্যান্ডের বহু যুদ্ধের সেনানী ৷

বক্সিং-ডে টেস্টের শুরুতেও হোঁচট খায় ইংল্যান্ড ৷ তবে দলের খারাপ অবস্থার মধ্যেও এমসিজি'তে এক বিরল নজির ছুঁয়ে ফেললেন ব্যাটার জো রুট ৷ অধিনায়ক হিসেবে এক ক্য়ালেন্ডার বর্ষে সর্বাধিক টেস্ট রানের অধিকারী হলেন ইংরেজ দলনায়ক (Joe Root becomes the highest test run getter in a calendar year as captain) ৷ এই নজির গড়ার পথে প্রাক্তন প্রোটিয়া অধিনায়ক গ্রেম স্মিথকে টপকে গেলেন তিনি ৷ নজির গড়তে এদিন 27 রান প্রয়োজন ছিল রুটের ৷ প্রথমদিন প্রথম সেশনেই সেই লক্ষ্যভেদ রুটের ৷

21তম ওভারের শেষ বলে প্য়াট কামিন্সকে স্কোয়্যার লেগে ঠেলে স্মিথকে টপকে গেলেন রুট ৷ 2008 সালে 15টি টেস্টে 25 ইনিংস খেলে 1656 রান সংগ্রহ করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন অধিনায়ক গ্রেম স্মিথ ৷ চলতি বছর 15টি টেস্ট খেলেই স্মিথের নজির ভাঙলেন রুট ৷ তবে 3টি ইনিংস বেশি খরচ করলেন ইংরেজ অধিনায়ক ৷ এক ক্যালেন্ডার বর্ষে সর্বাধিক রান সংগ্রহের নিরিখে রুটের সামনে এখনও দু'জন ৷ সবার উপরে প্রাক্তন পাক তারকা মহম্মদ ইউসুফ (1778 রান), দু'য়ে ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ভিভ রিচার্ডস (1710) ৷ রুট কি পারবেন শিখরে পৌঁছতে ? উত্তর মিলবে দিনকয়েকেই ৷