মুম্বই, 12 ফেব্রুয়ারি: আবেদন করে রেখেছিলেন আগেই ৷ রবিবার কর্ণাটককে হারিয়ে সৌরাষ্ট্র রঞ্জি ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতেই জাতীয় স্কোয়াড থেকে অব্য়াহতি দেওয়া হল জয়দেব উনাদকাটকে (Jaydev Unadkat released from Indian squad to play Ranji final) ৷ অর্থাৎ, বাঁ-হাতি পেসারের নেতৃত্বেই আগামী 16 ফেব্রুয়ারি ইডেনে দ্বিতীয়বার ট্রফিজয়ের লক্ষ্যে নামবে সৌরাষ্ট্র ৷ ফলে ঘরের মাঠে কাপযুদ্ধে নামার আগে মনোজব্রিগেডের চিন্তা বাড়ল বৈকি ৷

শেষবার 2019-20 সালে ফাইনালে সৌরাষ্ট্রের কাছে হেরেই হ্যান্ডশেকিং দূরত্ব থেকে ট্রফি হাতছাড়া হয়েছিল বাংলার ৷ আর 68 উইকেট নিয়ে সেবার রঞ্জি মরশুমের সেরা হয়েছিলেন উনাদকাটই ৷ ফাইনালে ব্যাপক কিছু করতে না-পারলেও তাঁর আগুনে স্পেলে ছারখার হয়েছিল অন্যান্যরা ৷ সেমিফাইনালে দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছিলেন সাত উইকেট ৷ তাই উনাদকাটের প্রত্যাবর্তনে কোচ লক্ষ্মী নিশ্চিতভাবে অন্য চিন্তাভাবনা শুরু করবেন ৷

উল্লেখ্য, বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম দু'টি টেস্টের জন্য জাতীয় স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছিলেন এই সৌরাষ্ট্র পেসার ৷ তবে প্রথম ম্যাচে একাদশে সুযোগ পাননি তিনি ৷ যা পরিস্থিতি, তাতে দিল্লিতে দ্বিতীয় টেস্টের একাদশেও তাঁর সুযোগের সম্ভাবনা নেই ৷ তাই নির্বাচক কমিটির কাছে রঞ্জি ফাইনাল খেলার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছিলেন উনাদকাট ৷

এদিন সন্ধেয় এক বিবৃতি জারি করে বিসিসিআই'য়ের তরফে উনাদকাটকে রঞ্জি ফাইনাল খেলার জন্য স্কোয়াড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় বিসিসিআই লেখে, "রঞ্জি ট্রফি ফাইনালে অংশ নেওয়ার জন্য জয়দেব উনাদকাটকে দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷" কর্ণাটককে 4 উইকেটে হারিয়ে এদিন রঞ্জি ফাইনালের টিকিট জোগাড় করে নেয় সৌরাষ্ট্র (Saurashtra beat Karnataka by 4 wickets to qualify for Ranji Trophy final) ৷ অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে ছাড়পত্র পেয়েছে বাংলা ৷

সূত্রের খবর, রবিবার রাতেই শহরে ফিরছে বাংলার 'লক্ষ্মী' ছেলেরা ৷ মঙ্গলবার থেকে 'সৌরাষ্ট্র বধে'র প্রস্তুতি শুরু করবে তাঁরা ৷ ফাইনালে দলে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না বলেই খবর ৷ ফাইনালের জন্য ক্রিকেটের নন্দনকাননে পেস সহায়ক উইকেটেই তৈরি হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ৷