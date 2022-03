বেঙ্গালুরু, 10 মার্চ : মোহালিতে বড় ব্যবধানে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে টিম ইন্ডিয়ার এবার 'মিশন বেঙ্গালুরু' ৷ আগামী শনিবার গার্ডেন সিটিতে সিরিজের দ্বিতীয় তথা অন্তিম টেস্টে দ্বীপরাষ্ট্রের মুখোমুখি রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোম্পানি (India will take on SL in the 2nd Test in Bengaluru from 12th March) ৷ অলরাউন্ড জাদেজার ক্লিনিক্যাল পারফরম্যান্স, রবি অশ্বিনের যোগ্য সহযোগিতায় প্রথম টেস্টে বিরাট জয় পাওয়া ভারতীয় দল দ্বিতীয় টেস্টে খুব একটা পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয় ৷ তবে পিঙ্ক বল টেস্টের একাদশ গড়তে গিয়ে খচখচানি রয়ে যাচ্ছে কেবল জয়ন্ত যাদবকে ঘিরে ৷ বিশেষ পরিবর্তনের পক্ষপাতী না-হলেও ভারতীয় শিবিরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, তিন থেকে কমে বেঙ্গালুরুতে দুই স্পিনারে যেতে পারে দল ৷

সেক্ষেত্রে দলে তৃতীয় পেসার হিসেবে মহম্মদ সিরাজের ঢোকার সম্ভাবনা প্রবল ৷ তবে দল ফের তিন স্পিনারে গেলেও জয়ন্ত যাদবকেই বসতে হবে বলে মনে করা হচ্ছে (Jayant Yadav may drop from the 2nd test) ৷ কুলদীপ যাদবকে সরিয়ে স্কোয়াডে আসা অক্ষর প্য়াটেলই সেক্ষেত্রে পছন্দ হবে ম্য়ানেজমেন্টের ৷ ধারণা ক্রিকেট বিশ্লেষকদের ৷ কারণ, মোহালিতে বিপক্ষের 20টি উইকেটের মধ্যে জাদেজা-অশ্বিন যেখানে জুটিতে 15টি উইকেট তুললেও দু'ইনিংস মিলিয়ে উইকেটশূন্য থেকেছেন জয়ন্ত ৷

তাই জয়ন্তের বাদ পড়া নিশ্চিত ৷ এখন দেখার সিরাজ নাকি অক্ষর, বিপক্ষের ছয় বাঁ-হাতি ব্যাটারের বিরুদ্ধে সিরিজ 2-0 করার লক্ষ্যে কার প্রতি ভরসা রাখেন রোহিত-দ্রাবিড় ৷ ব্যাটিং অর্ডারে সকলেই ফিট থাকায় বিশেষ কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই ৷ তবে ম্যানেজমেন্ট চাইলে শ্রেয়স আইয়ারের পরিবর্তে শুভমন গিলকে দেখে নিতেই পারে ৷