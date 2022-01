পারল, 17 জানুয়ারি : দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ এলে কেউই হাতছাড়া করতে চায় না ৷ ব্যতিক্রম নন জাতীয় দলের স্পিডস্টার জসপ্রীত বুমরা ৷ অদূর ভবিষ্যতে লাল বলের ক্রিকেটে জাতীয় দলকে নেতৃত্বদানের সুযোগ এলে প্রস্তুত তিনি (Jasprit Bumrah is ready to be Indian test captain) ৷ দক্ষিণ আফ্রিকায় ওডিআই সিরিজ শুরুর আগে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন গুজরাট পেসার ৷

ডিন এলগারদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ হারের পর গত শনিবার টেস্ট ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন বিরাট কোহলি ৷ স্বাভাবিকভাবেই লাল বলের ক্রিকেটে দেশের নয়া অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা ৷ রোহিত শর্মা দৌড়ে সবার প্রথমে থাকলেও তাঁর বয়স একটা ফ্যাক্টর ৷ সমস্তদিক পর্যালোচনা করে বিসিসিআই তরুণ প্রজন্মের কারও হাতে দায়িত্বভার সঁপে দিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না ৷ আর সেটা হলে জসপ্রীত বুমরা দেশের নয়া টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার অন্যতম দাবিদার (Jasprit Bumrah is one of the contenders to be the new Test captain of India) ৷

এবিষয়ে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করা হলে ভারতীয় পেসার বলেন, "আমাকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে তা অত্যন্ত সম্মানের বিষয় ৷ আমার মনে হয় না বিশ্বের কোনও ক্রিকেটার এই প্রস্তাবে না করবে ৷ আমিও ব্যতিক্রম নই এক্ষেত্রে ৷ যে কোনও ধরনের নেতৃত্বই দেওয়া হোক না কেন, আমি ক্ষমতা অনুযায়ী সবসময় দলকে সাহায্য করে যাব ৷"

আরও পড়ুন : Virat Kohli Quits Test Captaincy : 'বিরাট' ইস্তফায় হতবাক রোহিত, ক্যাপ্টেন কোহলিকে কুর্নিশ মহারাজের

বুধবার থেকে শুরু হতে চলা ওডিআই সিরিজে দলের সহ-অধিনায়কত্ব সামলাবেন বুম বুম বুমরা ৷ সে প্রসঙ্গে গুজরাট পেসার বলেন, "বাড়তি দায়িত্ব নেওয়া, আলোচনার মাধ্যমে সতীর্থদের সাহায্য করা আমার সহজাত প্রবণতা ৷ সহ-অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলানোর বিষয়টিকেও আমি সেভাবেই দেখছি ৷" পাশাপাশি কোহলির ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে দল পূর্ণ সম্মান জানিয়েছে বলেই দাবি গুজরাট পেসারের ৷