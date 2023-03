মুম্বই, 2 মার্চ: এখনই মাঠে ফিরছেন না দেশের সেরা পেসার । বোর্ডের এক সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, পিঠের অস্ত্রোপচারের জন্য নিউজিল্যান্ডে যেতে পারেন জসপ্রীত বুমরা (Jasprit Bumrah injury) । ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (Board of Control for Cricket in India) মেডিক্যাল টিম এবং ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (National Cricket Academy) ম্যানেজাররা রোয়ান সাউটেন নামে একজন সার্জনকে চূড়ান্ত করেছেন (Bumrah likely to fly to New Zealand for back surgery)। ইংল্যান্ডের পেসার জোফরা আর্চারের চিকিৎসাও তিনিই করছিলেন ।

শেষ পাঁচ মাস চোটের কবলে পড়ে মাঠের বাইরে বুমরা (Jasprit Bumrah) । ফলে দলের সেরা পেসারকে অস্ত্রোপচারের জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অকল্যান্ডে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বিসিসিআই'য়ের তরফে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শেষবার টি-20 ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন তিনি । 25 সেপ্টেম্বর 2022-এ চোটের কবলে পড়েন গুজরাতি পেসার । পিঠের চোটের কারণে এশিয়া কাপ ও টি-20 বিশ্বকাপে মাঠে নামতে পারেননি । বিসিসিআই ম্যানেজমেন্টের বর্তমান অগ্রাধিকার হল অক্টোবর-নভেম্বরে বিশ্বকাপের জন্য দলের অন্যতম সেরা অস্ত্রকে প্রস্তুত করা ।

এর আগে প্রখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জন গ্রাহাম ইংলিসের সঙ্গে কাজ করেছেন সাউটেন। শেন বন্ড-সহ নিউজিল্যান্ডের একাধিক খেলোয়াড়ের অস্ত্রোপচার করেছেন তিনি। পরে মাঠে ফিরে নিজেদের জাত চিনিয়েছেন সেই তারকারা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বোলিং কোচ শেন বন্ডই সম্ভবত সাউটেনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন ।

রোয়ান সাউটেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার জেমস প্যাটিনসনের অস্ত্রোপচারে গ্রাহাম ইংলিসের সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। বেন ডুয়ারসুইস ও জেসন বেরেনডর্ফের অস্ত্রোপচারও তাঁর হাতেই হয়েছিল । দুই জোরে বোলারই পিঠের সমস্যায় দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিল। অন্যদিকে, অস্ত্রোপচার ও পরবর্তী সময়ে তা থেকে সেরে ওঠার জন্য বুমরার আরও বেশ কিছুদিন সময় লাগবে । যার অর্থ, ভারত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের (ডব্লিউটিসি) ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করলেও বুমরা লন্ডনে সেই টেস্ট খেলতে পারবেন না । মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পুরো আইপিএলেই দলের সেরা বোলারকে পাবে না ।

