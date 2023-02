নাগপুর, 9 ফেব্রুয়ারি: দিনকয়েক আগে রঞ্জিতে সাত উইকেট নিয়ে ইঙ্গিতটা দিয়ে রেখেছিলেন ৷ বৃহস্পতিবার নাগপুরে পাঁচ উইকেট নিয়ে পাঁচ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জোরালো প্রত্যাবর্তন সারলেন রবীন্দ্র জাদেজা ৷ সৌরাষ্ট্র অলরাউন্ডারের পঞ্চবাণে নাগপুরে প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে 177 রানে গুটিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া (Australia bundled out for 177 runs in the first innings) ৷ স্পিনিং ট্র্যাক বানিয়ে যে সফরকারী দলকে বেকায়দায় ফেলতে চাইছে টিম ইন্ডিয়া, সেই আভাস মিলেছিল আগেই ৷ এদিন বিদর্ভের বাইশ গজে সেই আভাসে সিলমোহর দিলেন জাদেজা ৷

22 ওভার হাত ঘুরিয়ে 47 রান দিয়ে পাঁচ উইকেট তুলে নিলেন বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার ৷ 3 উইকেট নিয়ে জাড্ডুকে যোগ্য সঙ্গত রবি অশ্বিনের (Ravichandran Ashwin took 3 wickets) ৷ দেশের মাটিতে যে কোনও স্পিনিং ট্র্যাকে জাদেজা-অশ্বিন এখনও যে ডেডলি কম্বিনেশন, তা আবারও টের পেল অজিরা ৷ তিন অংকের রান এল অজিদের চার ব্যাটারের থেকে ৷ এরমধ্যে সর্বাধিক 49 রান মার্নাস ল্যাবুশেনের ৷ অর্ধশতরানের দোরগোড়া থেকে তাঁকে ফেরালেন জাদেজাই ৷ 37 রানে প্রাক্তন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথও সৌরাষ্ট্র অলরাউন্ডারের বিস্ময় ডেলিভারির শিকার ৷

এই নিয়ে 11 বার লাল বলের ক্রিকেটে ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিলেন জাদেজা (Jadeja takes five wickets haul for 11th time) ৷ তাঁর পাশে সমান উজ্জ্বল অশ্বিন অ্যালেক্স ক্যারিকে ফিরিয়ে ছাপিয়ে গেলেন অনিল কুম্বলেকে ৷ দ্রুততম ভারতীয় হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে 450 উইকেট ঝুলিতে পুরে নিলেন দক্ষিণী স্পিনার (Ashwin becomes the fastest bowler to take 450 wickets in test cricket) ৷ তবে বিদর্ভের বাইশ গজে মর্নিং সেশনে এদিন অজি টপ-অর্ডারকে ভাঙার কাজটা শুরু করেছিলেন দুই পেসার ৷ উসমান খোয়াজাকে এলবিডব্লিউ করে প্রথম ঝটকাটা দেন সিরাজ ৷ মাত্র এক রানে ডেভিড ওয়ার্নার শিকার হন মহম্মদ শামির ৷ 2 উইকেট হারিয়ে 76 রান তুলে মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে যায় অজিরা ৷

দ্বিতীয় সেশনের শুরুতে একই ওভারে ল্যাবুশেন এবং রেনশঁকে ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার কোমর ভেঙে দেন জাদেজা ৷ গোল্ডেন ডাক হয়ে ফেরেন রেনশঁ ৷ তৃতীয় উইকেটে ল্যাবুশেন-স্মিথের 82 রানের পর আর সেভাবে মাথা তুলতে পারেননি অজি ব্যাটাররা ৷ 63.5 ওভারে 177 রানেই শেষ হয়ে যায় সফরকারী দলের প্রথম ইনিংস ৷ জাদেজা-অশ্বিনের ঘূর্ণির পাশে কিছুটা ফিকে তৃতীয় স্পিনার অক্ষর প্যাটেল ৷ 10 ওভার হাত ঘোরালেও কোনও সাফল্য পাননি গুজরাত স্পিনার ৷