কার্টাজেনা (স্পেন), 28 ফেব্রুয়ারি: দশ রানে অল আউট (10 Run All Out) ৷ রবিবার এমনই এক ম্যাচের সাক্ষী রইল ক্রিকেট বিশ্ব ৷ আর সেই লক্ষ্যপূরণ করতে প্রতিপক্ষের প্রয়োজন পড়ল মাত্র দু’টি বলের ৷ টি-20 ম্যাচ (T20 Match) হলেও দু’পক্ষ মিলিয়ে খেলা হল মাত্র ন’ওভার ৷ নজিরবিহীন এই ম্যাচ স্থান করে নিল ইতিহাসের পাতায় ৷ কারণ, পুরুষদের টি-20 ক্রিকেটে এটাই সর্বনিম্ন স্কোর (Lowest Score in Men T20) ৷

রবিবার ওই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইসলে অফ ম্যান ও স্পেনের মধ্যে (Match Between Isle of Man and Spain) ৷ টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় স্পেন ৷ স্প্যানিশ বোলাররা শুরু থেকেই বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন ৷ ম্যাচের প্রথম বলেই উইকেট তুলে নেন মহম্মদ কামরান ৷ পরের ওভারে আরেক স্প্যানিশ বোলার আতিফ মহম্মদ ইসলে অফ ম্যানের দ্বিতীয় উইকেট হারায় ৷

স্প্য়ানিশ অধিনায়ক ক্রিস্টিয়ান মুনোজ মিলস কামরান ও আতিফকে টানা চার ওভার বল করান ৷ ম্যাচের দ্বিতীয় ওভারে তিনটি উইকেট নেন কামরান ৷ নিজের তৃতীয় ও ম্যাচের ষষ্ঠ ওভারে আরও একটি নেন আতিফ ৷ দুই বোলারই চারটে করে উইকেট নেন ৷

তৃতীয় বোলার হিসেবে এসে স্পেনের লর্নে বার্নস মাত্র চারটি বল করে ইসলে অফ ম্যানের শেষ দু’টি উইকেট তুলে নেন ৷ মাত্র 10 রানে শেষ হয় ইনিংস ৷ সর্বোচ্চ রান জোসেফ বরোজের ৷ তিনি করেছেন চার রান ৷ সেই রানের লক্ষ্যপূরণ করতে নেমে মাত্র দু’বলে ম্যাচ শেষ হয়ে যায় ৷ পরপর দু’টি ছয় মেরে ম্যাচ জেতান স্প্যানিশ ওপেনার আবিশ আহমেদ ৷ প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ স্প্যানিশ বোলার আতিফ মহম্মদ ৷

মাস কয়েক আগে অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে (BBL) সিডনি থান্ডার মাত্র 15 রানে আউট হয়ে গিয়েছিল ৷ সেই ম্যাচে প্রতিপক্ষ ছিল অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স ৷ এতদিন পুরুষদের টি-20 ম্যাচে সর্বনিম্ন স্কোর ৷ তার আগে এই রেকর্ড ছিল তুরস্কের দখলে ৷ 2019 সালের একটি ম্যাচে চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তুরস্ক মাত্র 21 রানে অল আউট হয়ে যায় ৷

