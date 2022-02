ধরমশালা, 27 ফেব্রুয়ারি : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় টি-20 থেকে ছিটকে গেলেন ইশান কিষান (Ishan Kishan Ruled Out From Third T20 Against Sri Lanka) ৷ শনিবার লাহিরু কুমারার বাউন্সার সজোরে এসে আঘাত করে ভারতীয় ওপেনারের হেলমেটে ৷ এরপর ব্যাটিং চালিয়ে গেলেও ম্য়াচের পর বাঁ-হাতি ব্যাটারকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল ৷ যদিও পুরোটাই আগাম সতর্কতা হিসেবে ৷ এরপর রবিবার সকালে হাসপাতাল থেকে ঝাড়খণ্ড ক্রিকেটারকে ছেড়ে দেওয়া হলেও ঝুঁকি নেওয়ার পক্ষপাতী নয় ম্যানেজমেন্ট ৷ নতুন করে ইশানের কোনও কনকাশন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় কি না, নজর রাখবে বিসিসিআই ৷

রবিবার বিকেলে এক বিবৃতিতে ওপেনিং ব্যাটারের ছিটকে যাওয়ার খবর জানানো হয়েছে বোর্ডের তরফ থেকে ৷ বিবৃতিতে বোর্ড সচিব জয় শাহ জানিয়েছে, ইশান কিষানের সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট স্বাভাবিক থাকলেও আপাতত দলের চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানেই রয়েছে সে ৷ বিসিসিআই মেডিক্যাল টিম কড়া পর্যবেক্ষণে রেখেছে তাঁকে ৷ এই নিয়ে সিরিজ চলাকালীন দ্বিতীয় ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ছিটকে গেলেন ইশান ৷ শনিবার সকালে হাতের চোটে ছিটকে গিয়েছিলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড় ৷

এদিকে সিরিজ জয় নিশ্চিত করার পর রবিবাসরীয় ধরমশালায় দ্বীপরাষ্ট্রকে হোয়াইট ওয়াশের লক্ষ্যে নামছে টিম ইন্ডিয়া (India to paly the third T20 against SL today) ৷ তৃতীয় ম্যাচে দল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন দলনায়ক রোহিত শর্মা ৷ ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করলে অধিনায়ক হিসেবে চারটি সিরিজে প্রতিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশের নজির গড়বেন 'হিটম্যান' ৷ সেক্ষেত্রে সামনে থাকবেন কেবল প্রাক্তন পাক অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ (5) ৷