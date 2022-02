বেঙ্গালুরু, 12 ফেব্রুয়ারি : সম্ভাবনা ছিলই ৷ শনির বারবেলায় সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর দিয়ে 2022 আইপিএলের মেগা নিলামে চমকে দিলেন ইশান কিষান ৷ জাতীয় দলের প্রতিশ্রুতিমান ব্যাটারকে 15.25 কোটি টাকায় কিনে নিল মুম্বই ইন্ডিয়ানস (Ishan Kishan sold to MI for 15.25 cr) ৷ অর্থাৎ, পুরনো দলেই রইলেন তরুণ এই স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ তবে যেটা লক্ষণীয় সেটা হল, রিটেইন না করলেও মেগা নিলামে ইশান কিষানের জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখল না পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷

মুম্বইয়ের সঙ্গে কিষানকে দলে পেতে মরিয়া ছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, পঞ্জাব কিংস, গুজরাত টাইটান্সও ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফের মুম্বই ইন্ডিয়ান্সেই অন্তর্ভুক্ত হল জাতীয় দলের ক্রিকেটার ৷ সেইসঙ্গে আইপিএল নিলামে এযাবৎ ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক দামি ক্রিকেটারের তকমা পেয়ে গেলেন তিনি (Ishan Kishan becomes second costliest Indian player in IPL auction) ৷ 2015 দিল্লি ডেয়ারডেভিলস 16 কোটি টাকায় কিনেছিল যুবরাজ সিংকে ৷ সেই রেকর্ডের অদূরেই এদিন থমকে যেতে হল কিষানকে ৷ তবে কেরিয়ারের শুরুতে তরুণ ক্রিকেটারের এই উত্থান ভীষণ উল্লেখযোগ্য ৷ বিশেষ করে 2020 আইপিএলে 14 ম্যাচে পাঁচশোরও বেশি রান সংগ্রহ করার বিষয়টি ইশানের বড় দাম পাওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ ৷

সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলেও সাড়া জাগিয়ে অভিষেক হয়েছে এই স্টাম্পার-ব্যাটারের ৷ 4টি আন্তর্জাতিক টি20 ম্যাচে একটি অর্ধশতরানও এসেছে তাঁর ব্যাটে ৷ আইপিএল নিলামে এযাবৎ সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার প্রোটিয়া অলরাউন্ডার ক্রিস মরিস ৷ 2021 আইপিএলের মিনি নিলামে 16.25 কোটি টাকায় তাঁকে দলে নিয়েছিল রাজস্থান রয়্য়ালস (Chris Morris sold to RR for 16.25 cr in 2021) ৷

আরও পড়ুন : IPL Auction 2022 : আপাতত স্থিতিশীল, তবে নিলামের পরবর্তী অংশে থাকছেন না সঞ্চালক এডমিডেস

এদিন কিষান ছাড়াও ভারতীয়দের মধ্যে মেগা নিলামে বড় দাম পেলেন দীপক চাহার, শ্রেয়স আইয়ার, নীতিশ রানা, শিখর ধাওয়ানরা ৷ 14 কোটি খরচ করে চাহারকে দলে রাখল চেন্নাই সুপার কিংস ৷ 12.25 কোটি টাকায় নাইট রাইডার্স এদিন দলে নেয় দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রাক্তন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে ৷ নীতিশ রানাকেও 8 কোটি টাকায় ফের ঘরে তুলল নাইটরা ৷ 8.25 কোটি টাকায় পঞ্জাব কিংসে গেলেন 'গব্বর' ৷ 6.75 কোটি টাকায় চেন্নাই সুপার কিংসেই থেকে গেলেন অম্বাতি রায়ড়ু ৷