কলকাতা, 21 মার্চ : কলকাতায় এসে রাহুল দ্রাবিড়কে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ ইরফান পাঠান ৷ ভারতের কোচ-ক্য়াপ্টেন জুটিকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে বলেন, ‘‘রোহিত শর্মা-রাহুল দ্রাবিড় জুটি ভারতীয় ক্রিকেটকে আগামী দু'বছরে উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যাবে (Irfan Pathan says Rohit-Rahul duo will do the best for team) ৷’’

সোমবার আইলিগে মুখোমুখি হয়েছিল মহমেডান-কেঙ্করে এফসি ৷ ব্ল্যাক প্যান্থারদের বাণিজ্যিক দূত হওয়ার পরে ক্লাবের খেলা দেখলেন ইরফান । ক্লাব তাবুতে বসে ভার্চুয়ালি দলের পারফরম্যান্স দেখে খুশি তিনি । যেভাবে দল এগোচ্ছে তাতে আইলিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আইএসএলে খেলবে, সেই ব্যাপারে আশাবাদী ইরফান ।

বাণিজ্যিক দূত হওয়ার পর এদিন ক্লাব তাঁবুতে ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় । শতাব্দী প্রাচীন দলটি সম্বন্ধে তিনি যে অবহিত, তা অনুষ্ঠানে নানা কথায় বুঝিয়ে দিলেন । তবে ইরফান পাঠান মানেই ক্রিকেট নিয়ে যাবতীয় প্রশ্ন ধেয়ে আসবে । তবে এদিন ক্রিকেটের পাশাপাশি প্রাক্তন ক্রিকেটারকে সামলাতে হল রাজনীতির প্রশ্নও ৷

অনেক ক্রিকেটার এখন রাজনীতির মঞ্চে আসছেন । মহমেডানে তাঁর পাশেই বসে ছিলেন মনোজ তিওয়ারি ৷ ক্রিকেট-রাজনীতি দু'হাতে সামলাচ্ছেন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ৷ এদিন আপের সমর্থনে রাজ্যসভায় সংসদ পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ইরফানের প্রাক্তন সতীর্থ হরভজন ৷ ইরফানও কি রাজনীতিতে আসছেন ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেলাম জানিয়ে জাতীয় দলের প্রাক্তনী বলেন, ‘‘নিয়মিত প্রস্তাব এসেছে । দেশের সেবা করতে চাই । তবে এখনই রাজনীতিতে নামার ভাবনা নেই ।’’