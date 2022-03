পুনে, 29 মার্চ : ব্যাট হাতে বিস্ফোরক অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন ৷ শেষবেলায় ঝোড়ো ক্যামিও ইনিংস শিমরন হেটমেয়ারের ৷ রান পেলেন বাটলার-পাড়িক্কলও ৷ ব্যাটসম্যানদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আইপিএলের প্রথম ম্যাচে রানের পাহাড়ে রয়্যালসরা ৷ কেন উইলিয়ামসনের দলের বিরুদ্ধে 6 উইকেট হারিয়ে রাজস্থান রয়্যালস তুলল 210 রান (SRH need 211 runs to win against RR) ৷ যা এখনও পর্যন্ত এই আইপিএলে সর্বোচ্চ ৷

এ যাবৎ আইপিএলের সবক'টি ম্যাচেই টস জয়ী দল রান তাড়া করার পথে হেঁটেছে ৷ পুনেতে এদিন ব্যতিক্রম হননি সানরাইজার্স অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসও ৷ যদিও হায়দরাবাদকে রানের বোঝা চাপিয়ে দিতে শুরু থেকেই আক্রমণের পথ বেছে নেয় রাজস্থান ৷ বাটলার-যশস্বীর ওপেনিং জুটিতে ওঠে 58 রান ৷ যশস্বী আউট হন 20 রানে ৷ বাটলার করেন 28 বলে 35 ৷ ইংরেজ ব্যাটারের ইনিংসে ছিল 3টি চার এবং 3টি বিরাট ছয় ৷

প্রথম ইংরেজ ব্যাটার হিসেবে আইপিএলে 2000 রানের এলিট ক্লাবেও এদিন প্রবেশ করেন জস (Jos Buttler becomes the first English batter to score 2,000 IPL runs) ৷ জস আউট হলেও রানের গতি থামেনি রয়্যালসদের ৷ মাত্র 6.5 ওভারে তৃতীয় উইকেটে 73 রান যোগ করেন অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন এবং দেবদূত পাড়িক্কল ৷ আরসিবির প্রাক্তনী 41রানে ফিরলেও হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন সঞ্জু ৷ 3টি চার, 5টি ছয়ে 27 বলে 55 করেন রয়্যালস অধিনায়ক (Sanju Scores 55 runs from 27 balls) ৷

শেষদিকে 13 বলে 32 রানের ইনিংস খেলে দলের রান দু'শো পার করেন ক্যারিবিয়ান পিঞ্চ হিটার হেটমেয়ার ৷ রিয়ান পরাগ করেন 9 বলে 12 ৷ হায়দরাবাদের হয়ে 2টি করে উইকেট নেন উমরান মালিক এবং টি নটরাজন ৷ বাটলারের উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি হায়দরাবাদের হয়ে সবচেয়ে কৃপণ বোলিং ভুবনেশ্বর কুমারের ৷ 4 ওভারে মাত্র 29 রান খরচ করেন ভুবি ৷