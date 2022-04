মুম্বই, 26 এপ্রিল : আরও একটি হার, আর সেই সঙ্গে প্রথম চারে থাকার লড়াই ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে চেন্নাই সুপার কিংসের ৷ পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে 11 রানে হেরে এই মুহূর্তে আইপিএল (IPL 2022) পয়েন্ট টেবিলে নয় নম্বরে রয়েছে চেন্নাই (Chennai Super Kings vs Punjab Super Kings) ৷ ওয়াংখেড়ের শ্লথ উইকেটে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন চেন্নাইয়ের অধিনায়ক রবীন্দ্র জাদেজা ৷ ফলে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ধীর গতিতে করলেও, শেষ 10 ওভারে শিখর ধাওয়ানের ব্যাটিং ঝড়ে 187 রান তোলে পঞ্জাব ৷ সেই রান তাড়া করতে নেমে 6 উইকেট হারিয়ে 176 রানে থেমে যেতে হয় সিএসকে-কে (Punjab Super Kings Win Over Chennai Super Kings by 11 Runs) ৷ ম্যাচের সেরা হয়েছেন শিখর ধাওয়ান ৷

পঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক মায়ঙ্ক আগরওয়াল এবং শিখর ধাওয়ান ওয়াংখেড়ের শ্লথ উইকেটে ধীর গতিতেই খেলছিলেন ৷ পাওয়ার প্লে’র শেষ ওভারে ব্যক্তিগত 18 রানে মায়ঙ্ক আউট হলেও, উল্টোদিকে ক্রিজ আঁকড়ে পড়েছিলেন শিখর ধাওয়ান ৷ শ্রীলঙ্কার উইকেট কিপার ব্যাটার ভানুকা রাজাপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে 110 রানের পার্টনারশিপ করেন ধাওয়ান ৷ রাজাপক্ষ 42 রানে আউট হন ৷ শিখর ধাওয়ান 59 বলে 88 রানে অপরাজিত থাকেন ৷ 4 নম্বরে ব্যাট করতে নেমে লিয়াম লিভিংস্টোন 7 বলে ঝোড়ো 19 রান করেন ৷

187 রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভাল ভাবে করতে পারেনি চেন্নাই সুপার কিংস ৷ পাওয়ার প্লে-তে 32 রানে 2 উইকেট হারায় চেন্নাই ৷ টপ অর্ডার ব্যর্থ হলেও, একদিক থেকে আক্রমণাত্মক 78 রানের ইনিংস খেলেন তিনি ৷ তবে, রায়ডু আউট হতেই ম্যাচ থেকে দূরে চলে যায় চেন্নাই ৷ শেষ ওভারে জয়ের জন্য 27 রান দরকার ছিল চেন্নাইয়ের ৷ ধোনি প্রথম ওভারে ছয় মেরে শুরু করলেও, ওই ওভারের তৃতীয় বলে আউট হয়ে যান তিনি ৷ এর পর পুরোপুরি ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় চেন্নাই ৷