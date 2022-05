মুম্বই, 1 মে : চলতি আইপিএলে রানের খরা চলছে মুম্বই অধিনায়কের ব্যাটে ৷ জন্মদিনেও তা কাটিয়ে উঠতে পারলেন না রোহিত শর্মা (Rohit Sharma failed to deliver even on his Birthday) ৷ যদিও রোহিতের ব্যাট না চললেও টানা আট ম্যাচ হারের ব্যর্থতা কাটিয়ে জয়ে ফিরল মুম্বই ৷ সৌজন্যে, সূর্যকুমার ‘মিঃ ডিপেন্ডেবল’ কুমার ৷ ‘স্কাই’এর ঝকঝকে অর্ধশতরানেই মরুশহরকে হারাল আইপিএলের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল দল ৷ যোগ্য সঙ্গত দিলেন তিলক বর্মা, ঈশান কিষাণও (Mumbai Indians beat Rajasthan Royals) ৷

ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে এদিন টসে জিতে রাজস্থানকে ব্যাট করতে পাঠান ‘হিটম্যান’ ৷ বাটলারের 52 বলে 67 রানে ভর করে 6 উইকেটে 158 রান তোলে রাজস্থান রয়্যালস ৷ চলতি আইপিএলে ইতিমধ্যেই 3টি শতরান হয়ে গিয়েছে ইংরেজ ব্যাটারের ৷ রান তাড়া করতে নেমে 2 রানেই ফেরেন মুম্বই অধিনায়ক (Rohit Sharma gone for 2 on his 35th birthday) ৷ 18 বলে 26 রান করে ক্রিজ ছাড়েন ঈশানও ৷ প্রায় প্রতি ম্যাচেই ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ আরব সাগরের তীরের দুই ওপেনার ৷

আরও পড়ুন : চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে জন্মদিনেও ব্যর্থ 'হিটম্যান'

তারপরেই দলের হাল ধরেন সূর্যকুমার যাদব-তিলক বর্মা জুটি ৷ মুম্বইকর-হায়দরাবাদির যুগলবন্দিতে তৃতীয় উইকেটে উঠল 81 রান ৷ মরশুমের প্রথম জয়ের ভিত গড়া সূর্যকুমার ফিরলেন 39 বলে 51 রান করে ৷ 30 বলে 35 রান করলেন উনিশ বছরের তিলক বর্মা ৷ চলতি আইপিএলে নীতা অম্বানির দলের নয়া আবিষ্কার হায়দরাবাদি ব্যাটার ।

এদিন রোহিতের দলে ব্যাটিং অর্ডারে টিম ডেভিডের অন্তর্ভুক্তি চেয়ে সওয়াল করেছিলেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ইয়ান বিশপ ৷ সেইমত টিম ডেভিডের অন্তর্ভুক্তি ঘটে মুম্বই একাদশে ৷ যাদব-বর্মা ডাগ আউটে ফেরার পর শেষ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরের ব্যাটারের 9 বলে 20 রানের ইনিংসেই লক্ষ্যভেদ করল নীল জার্সিধারীরা ৷ শেষ ওভারে 6 মেরে জয় নিশ্চিত করলেন ড্যানিয়েল সামস ৷

প্রসঙ্গত, 2008 সালে আইপিএলের প্রথম সংস্করণে ট্রফি গিয়েছিল মরুশহরেই ৷ নামের পিছনে না-ছুটে আনকোরাদের নিয়ে তৈরি একটা দলকে শেন ওয়ার্ন যেভাবে শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা আজও রূপকথার মত অনুরাগীদের কাছে ৷ 14 বছর আগে সেই খেতাব জয়ের প্রধান কান্ডারি প্রয়াত অজি কিংবদন্তিকে এদিন শ্রদ্ধা জানাল রাজস্থান রয়্যালস পরিবার ৷ ওয়ার্ন স্মরণে বিশেষ জার্সি পরে মাঠে নেমেছিলেন সঞ্জু স্যামসন, বাটলাররা ৷