আমেদাবাদ, 28 মে : 2008 সালে আইপিএলের প্রথম সংস্করণের ট্রফি গিয়েছিল মরুশহরে ৷ আনকোরা দল নিয়েও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের শিখর ছুঁয়েছিলেন শেন ওয়ার্ন ৷ গোটা মরশুমে সেনাপতিকে যোগ্য সঙ্গত করেছিলেন সোয়েল তনভীর ৷ তারপর থেকে আর আইপিএল জেতা তো দূরের কথা, ফাইনালেই পৌঁছতে পারেনি রাজস্থান রয়্যালস (Rajasthan Royals confirm IPL Final after 14 years) ৷

সদ্য প্রয়াত হয়েছেন প্রথম আইপিএল জয়ের কান্ডারি, রাজস্থানের প্রথম রয়্যালস ৷ আর অদ্ভুত সমাপতন, 14 বছর পর কাল ফের আইপিএল জেতার লক্ষ্যে মোতেরার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে নামবে গোলাপি ব্রিগেড ৷ প্রথম সংস্করণের নীল-তুতে জার্সির রঙ বদলে গেলেও প্রিয় ‘ওয়ার্নি’র প্রতি রয়্যালসদের শ্রদ্ধা একই রয়ে গিয়েছে ৷ শুধু নিজেদের জন্য নয়, ঘূর্ণির জাদুকরের স্মৃতিতেও খেতাব ঘরে তুলতে মরিয়া ‘স্যামসন অ্যান্ড কোং’ ৷

দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে আরসিবি বোলারদের তুলোধনা করে শেষপর্যন্ত 106 রানে অপরাজিত থেকে ক্রিজ ছেড়েছেন জস বাটলার ৷ চলতি আইপিএলে চতুর্থ সেঞ্চুরি এসেছে ইংরেজ ব্যাটারের থেকে (Jos Buttler becomes second batter to notch 4 IPL centuries in one season) । ঝুলিতে রয়েছে 4টি অর্ধশতরানও ৷ ফাইনালে তোলা পর্যন্ত এযাবৎ দলের প্রধান চালিকাশক্তি তিনিই ৷

আরও পড়ুন : বাটলার-ঝড়ে ‘বিরাট’ হার কোহলিদের, 14 বছর পর ফাইনালে রাজস্থান

দলকে ফাইনালে তুলে সেই বাটলারের মুখেও শেন ওয়ার্নের কথা ৷ পঞ্চদশ আইপিএলে রয়্যালসদের নায়ক বললেন, “রাজস্থানে শেন ওয়ার্ন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব । প্রথম মরশুমেই ও আমাদের সাফল্য এনে দিয়েছে । ফাইনালে ওকে প্রচণ্ড মিস করব । ওয়ার্নি নিশ্চয়ই আড়াল থেকে আমাদের দেখছে ।”

প্রসঙ্গত, 2016 আইপিএলে স্বপ্নের মরশুম কাটিয়েছিলেন বিরাট কোহলি । 16 ইনিংসে বিরাটের মোট রান ছিল 973 । সেঞ্চুরির সংখ্যা ছিল 4টি । চলতি আইপিএলে 16 ইনিংসে 4টি সেঞ্চুরির মালিক হয়েছেন বাটলার । বিরাটের বিরুদ্ধেই ‘বিরাট’ নজির ছুঁয়েছেন তিনি ৷ ফাইনালেও শতরান এলে কোহলির সেঞ্চুরির রেকর্ডও ভেঙে ফেলবেন বাটলার । যদিও বিরাটের 973 রানের রেকর্ডও ভাঙতে বাটলারের প্রয়োজন আরও 149 রান ৷ তা ভাঙা কার্যত অসম্ভব বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা ৷