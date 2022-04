কলকাতা, 17 এপ্রিল : ইডেনে ফিরছে আইপিএল (IPL is returning to Eden Gardens) ৷ তাও একশো শতাংশ দর্শক সহ ৷ হ্যাঁ, বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এমনটাই জানিয়েছেন ৷ আইপিএল এর লিগ ম্যাচগুলি মহারাষ্ট্রের চারটি স্টেডিয়ামে হলেও, প্লে অফের ম্যাচ কলকাতায় হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ 24 ও 25 মে আইপিএল এর প্লে অফের দু’টি ম্যাচ ইডেনে হবে (Two Play Off Matches will Organise in Kolkata) ৷ ফাইনাল সম্ভবত আমেদাবাদে হবে ৷ সেই সঙ্গে ধুমধাম করে আইপিএল 15’র সমাপ্তি অনুষ্ঠানও হবে বলে জানিয়েছেন বিসিসিআই সভাপতি ৷

2020’র শুরুতে করোনা সংক্রমণের জেরে গত দু’বছর ধরে আইপিএল দেশের বাইরে আয়োজন করতে হয়েছে বিসিসিআই’কে ৷ 2020’র আইপিএল’র পুরোটাই সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে আয়োজিত হয় ৷ এর পর 2021 এ আইপিএল ভারতে ফিরলেও, দ্বিতীয় ঢেউ এবং ক্রিকেটারদের মধ্যে সংক্রমণের জেরে মাঝপথেই টুর্নামেন্ট স্থগিত করতে হয় ৷ এর পর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দ্বিতীয় ধাপে আইপিএল সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে চলে যায় ৷

2022এ সংক্রমণ কমায় মহারাষ্ট্রের চারটি স্টেডিয়ামে 50 শতাংশ দর্শক নিয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়েছে ৷ তবে, প্লে অফ ও ফাইনাল কোথায় হবে ? তা এতদিন জানায়নি বিসিসিআই ৷ এ বার সেই খবরটাই জানালেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সেই সঙ্গে কলকাতার জন্য সুখবরও দিলেন তিনি ৷ দু’টি প্লে অফ ম্যাচ দিয়ে ইডেন গার্ডেন্সে ফিরছে আইপিএল ৷ আগামী 24 ও 25 মে প্রথম প্লে অফের প্রথম কোয়ালিফায়ার এবং এলিমিনেটর ম্যাচ আয়োজিত হবে ইডেনে ৷ দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার এবং ফাইনাল হতে পারে আমেদাবাদে ৷

ইডেনে শুধু আইপিএল নয় ফিরছে দর্শকও ৷ জানা যাচ্ছে একশো শতাংশ দর্শক ফিরতে পারে ইডেনে গ্যালারিতে ৷ তবে, সংখ্যা নিয়ে নিশ্চিতভাবে বিসিসিআই সভাপতি কিছু জানাননি ৷ সৌরভ শুধু বলেছেন, ‘‘দর্শক বাড়ানো নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে দর্শক সংখ্যা বাড়বে ৷ ফাইনালে একশো শতাংশ দর্শক থাকবে ৷ প্লে অফেও দর্শক বাড়বে ৷’’

সেই সঙ্গে আইপিএল এর জৌলুসও ফিরতে চলেছে ৷ পরপর দু’বছর করোনার জন্য আইপিএল’র কোনও উদ্বোধনী এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়নি ৷ সেই টাকা করোনা চিকিৎসার জন্য দান করেছে বিসিসিআই ৷ এ বারেও শুরু দিকে সংক্রমণ কিছুটা থাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়নি ৷ কিন্তু, ফাইনালে ধুমধাম করে হবে সমাপ্তি অনুষ্ঠান ৷ সৌরভ জানান, ‘‘ফাইনালে বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে ৷ গত দু’বছর উদ্বোধন এবং ফাইনালে কোনও অনুষ্ঠান হয়নি ৷ এ বার সমাপ্তি অনুষ্ঠান থাকছে ৷ বিশেষ নাচগানের অনুষ্ঠান থাকছে ৷ সেজন্য বোর্ড বিড প্রকাশ করেছে ৷ আগে যেভাবে অনুষ্ঠান হত সেভাবেই হবে ৷’’

স্বাভাবিকভাবেই করোনা প্যানডেমিকের প্রভাব কমতেই, আইপিএল-এ গ্ল্যামারের প্রভাব ফিরতে শুরু করেছে ৷ অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কায় এ বারের এশিয়া কাপ হওয়ার কথা ৷ কিন্তু, সেদেশের অস্থির পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নয় বলে মনে করছেন সৌরভ ৷ ফলে শ্রীলঙ্কায় এশিয়া কাপ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ৷ সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷