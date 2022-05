পুনে, 11 মে : পরপর দু'ম্যাচে হারের পর ফের জয়ের সরণিতে ফিরল গুজরাত টাইটান্স ৷ মঙ্গলবার পুনের মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে মহম্মদ শামি-রশিদ খানের দুরন্ত বোলিংয়ে ভর করে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে কার্যত উড়িয়ে দিল নবাগতরা ৷ একইসঙ্গে আইপিএল 2022-এর প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করল ‘হার্দিক পাণ্ডিয়া অ্যান্ড কোং’ (Gujarat Titans became the first team to confirm Play-offs in IPL 2022) ৷

এদিন টসে জিতে ব্যাট করতে নামে শুভমন, ঋদ্ধিমানরা ৷ নির্ধারিত 20 ওভারে মাত্র 144 রান তোলে গুজরাত ৷ রাহহল-কুইন্টন জুটির ব্যাট চললে যে রান তোলাটা লখনউ-য়ের কাছে কার্যত ‘বাঁ হাতের খেল’ ৷ যদিও শামি-রশিদ খান জুটির সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করলেন অ্যান্ডি ফ্লাওয়ারের ছেলেরা ৷ মাত্র 82 রানে গুটিয়ে গেল কেএল রাহুলদের ইনিংস (Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants in IPL 2022) ৷

রান তাড়া করতে নেমে ধীরগতিতে শুরু করেছিল লখনউ'য়ের ইন্দো-প্রোটিয়া ওপেনিং জুটি ৷ ব্যক্তিগত 11 রানের মাথায় কুইন্টন ডি'কক-কে ডাগ আউটের রাস্তা দেখান যশ দয়াল ৷ অধিনায়ককে ফেরান মহম্মদ শামি ৷ 16 বল খেলে রাহুলের এদিনের সংগ্রহ মাত্র 8 রান ৷ তারপর খানিকটা ধরে খেলার চেষ্টা করেছিলেন দীপক হুডা ৷ ওপেনিং জুটি ফেরার পর দলের একমাত্র ব্যাটার হিসেবে দু'অঙ্কের রান করেন তিনি ৷ 26 বলে 27 রান করে হরিয়ানার ব্যাটার খানিক চেষ্টা করলেও অন্যদিকে পরপর উইকেট পড়তে থাকায় তা কোনও কাজে আসেনি ৷

বল হাতে কার্যত খুনে মেজাজে ছিলেন মহম্মদ শামি ৷ 3 ওভার বল করা বাংলার পেসারের ঝুলিতে এদিন মাত্র 1 উইকেট এলেও, মাত্র 5 রান খরচ করেছেন তিনি ৷ অন্যদিকে দীপক হুডা, ক্রুনাল পাণ্ডিয়া-সহ 4 উইকেট নিয়েছেন রশিদ খান ৷ ভাল বল করেছেন সাই কিশোর, যশ দয়ালরাও ৷

আরও পড়ুন : জলে গেল বুমরা-ঝড়, কামিন্সের এক ওভারেই ‘মুম্বই-বধ’ কলকাতার

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ঋদ্ধিমান ফিরলেও উজ্জ্বল শুভমন গিল ৷ মাত্র 49 বলে পঞ্জাব তনয়ের অবদান অপারজিত 63 রান ৷ ম্যাথু ওয়েড-হার্দিকের ব্যাটে বড় রান না এলেও ডেভিড মিলারের 26 এবং রাহুল তেওয়াটিয়ার 22 রানের সৌজন্যে ভদ্রস্থ জায়গায় পৌঁছয় গুজরাতের ইনিংস ৷ শেষ পর্যন্ত 62 রানে ম্যাচ পকেটে পুরে আইপিএল 2022-এর প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করল নীল জার্সিধারিরা ৷