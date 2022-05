কলকাতা, 23 মে : বৃষ্টির ভ্রুকুটিতে কঠিন পরীক্ষা এখন ইডেন জুড়ে । প্লে-অফ দ্বৈরথে নামতে গুজরাত টাইটান্স, রাজস্থান রয়্যালস, লখনউ সুপার জায়ান্টস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর শহরে চলে এসেছে ৷ যদিও রবিবার অনুশীলনে নামতে পারেনি কোনও দলই ৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইপাস ক্যাম্পাসের মাঠে অনুশীলনের কথা থাকলেও ঝড়-বৃষ্টিতে হোটেলের জিম এবং বিনোদন পার্কেই সময় কাটালেন কোহলিরা (Possibility of rain in the IPL Playoffs in Kolkata) ।

অন্যদিকে, ঠিক একই সময়ে ইডেন জুড়ে চলেছে প্লে-অফ আয়োজনের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি । শনিবাসরীয় সন্ধ্যার ঝোড়ো হাওয়া সঙ্গে বিরাট বৃষ্টি, দুইয়ের দাপটে বিধ্বস্ত হয়েছিল ইডেন গার্ডেন্স । সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল প্রেসবক্সের । ভেঙে গিয়েছিল প্রেসবক্সের কাঁচ । যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তা মেরামত করা হয়েছে । সিএবি প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়া ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, ইডেনের যা পরিকাঠামো, তাতে ম্যাচের দিন বৃষ্টি হলে তা থামার একঘণ্টার মধ্যে ফের ম্যাচ শুরু করে দেওয়া যাবে ৷

রবিবার হালকা ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই বাইশ গজের পাশাপাশি মাঠের বাকি অংশেরও পরিচর্যা করেছেন মালিরা । পুরো মাঠ মোটা আচ্ছাদনে ঢেকে রাখা হয়েছে । পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দু'ম্যাচেই বড় ইনিংস দেখবে ইডেনের বাইশ গজ । তিনি বলেন, “180-এর কাছাকাছি রান ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে । ব্যাটসম্যানরা যেমন ব্যাটিং করার সুযোগ পাবেন, তেমনই বোলাররাও সুবিধা পাবেন । ইডেনের উইকেটের চরিত্র অনেক দিনই বদলে গিয়েছে । উইকেটে ঘাস থাকছে । ফলে ক্রিকেটারদের পাশাপাশি দর্শকরাও উপভোগ্য ম্যাচ দেখতে পাবেন ৷”

প্লে-অফের অপেক্ষায় ক্রিকেটের নন্দনকানন

ইডেনের বহিরঙ্গেও বদল এসেছে । প্লে-অফে অংশগ্রহণকারী চারদলের অধিনায়কের কাট-আউট বসছে ইডেনের বাইরে । সন্ধ্যায় খেলা, তাই আলোকসজ্জাতেও বৈচিত্র্য থাকছে । বুর্জ খলিফার আলোকসজ্জার আদলে সাজানো হচ্ছে ক্রিকেটের নন্দনকাননকে । কোহলি, ডু'প্লেসি, কেএল রাহুল, বাটলার, পান্ডিয়ার ক্রিকেট নৈপুণ্য দেখতে কলকাতার ক্রিকেটভক্তরা উদগ্রীব । টিকিটের চাহিদাও ক্রমশ বাড়ছে ।

পাশাপাশি বাংলার দুই তারকা মহম্মদ শামি, ঋদ্ধিমান সাহাও ইডেনে খেলবেন । চলতি আইপিএলে বল হাতে ছন্দে রয়েছেন শামি । ব্যাট হাতে বিধ্বংসী ফর্মে রয়েছেন পাপালিও । ফলে প্রকৃতি যদি ইডেনকে কঠিন পরীক্ষায় না-ফেলে দেয় তাহলে উপভোগ্য ক্রিকেট অপেক্ষা করছে তিলোত্তমার ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য ।