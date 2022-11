চেন্নাই, 5 নভেম্বর: আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ নিয়ে মাদ্রাস হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি । ভারতীয় দলের এই প্রাক্তন অধিনায়কের দাবি, আদালতের নিষেধ স্বত্তেও জি সম্পথ কুমার নামে ওই আইপিএস অফিসার তাঁর বিরুদ্ধে গড়াপেটার অভিযোগ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন । আইপিএলে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল তাঁর তদন্তে ছিলেন এই পুলিশ আধিকারিকই (The matter was listed before HC on Friday) ।

আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবারই এই মামলাটি নথিভুক্ত হয়েছে । তবে কবে শুনানি হবে তা এখনও স্পষ্ট নয় । 2013 সাল নাগাদ আইপিএলে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ ক্রিকেট দুনিয়ায় তোলপাড় হয়ে যায়। বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের নাম সরাসরি জড়িয়ে যায় । আইপিএলের দু়টি দলের মালিকপক্ষও জড়িয়ে পড়ে দুর্নীতির ঘটনায় । সেসময় ধোনির নামও চর্চায় উঠে আসে । তবে তাঁর বিরুদ্ধে কখনও কোনও পদক্ষেপ হয়নি । কিন্তু অভিযোগ এই আইপিএস অফিসার ধোনির বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে থাকেন । এমনকী একটি টেলিভিশন চ্যানেলে আলোচনা করতে গিয়ে ধোনিকে সরাসরি অভিযুক্ত করেন সম্পথ কুমার ।

এর আগে 2014 সালে মাদ্রাস হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ভারতীয় ক্রিকেটের এমএসডি । আদালত আইপিএস অফিসারকে এই ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয় । কিন্তু ধোনির অভিযোগ সেই নির্দেশ পালন করেননি আইপিএস অফিসার । আর তাই এবার তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করলেন ধোনি । সূত্রের খবর, আদালতে আবেদন করার আগে তামিলনাড়ুর এজির থেকে অনুমতি নেন ধোনি ।