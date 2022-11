চেন্নাই, 16 নভেম্বর: দীর্ঘ বিতর্কের অবসান । আসন্ন আইপিএল-এও হয়েলো আর্মিদের নেতৃত্ব দেবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি । আগামী মাসে আইপিএলের নিলাম । তার আগেই একথা জানিয়ে দিলেন চেন্নাই সুপার কিংসের সিইও কেএস বিশ্বনাথন (CSK CEO confirms Dhoni as captain ) । এদিন সিএসকে টিভি'কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, 2023 মরশুমেও দলকে নেতৃত্ব দেবেন ধোনি (MS Dhoni to lead CSK in IPL ) । অন্যদিকে, শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র জাডেজাকেও ধরে রেখেছে চেন্নাই (Indian Premier League updates) ।

2020 সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ৷ তারপরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে কি দেখা যাবে ধোনিকে ? সমস্ত প্রশ্নের অবসান ঘটিয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনি শুধু মাঠেই নামেননি, চতুর্থবারের জন্য ট্রফিও এনে দিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংস শিবিরে ৷ যদিও ধোনি জানিয়েছিলেন, তাঁর ক্রিকেট ক্যারিয়ারের শেষ পর্যায়ে তিনি রয়েছেন ৷ তিনি এখনও নিশ্চিত নন যে কতদিন আইপিএলে খেলা চালিয়ে যাবেন । ফলে জল্পনা শুরু হয়েছিল তাঁর আইপিএল কেরিয়ার নিয়েও ৷ পরের মরশুমেও মাঠে নেমেছিলেন তিনি ।

এর আগে ক্য়াপ্টেন কুল জানিয়েছিলেন, চেন্নাইয়েই তাঁর শেষ টি-20 ম্যাচ খেলতে চান তিনি। আইপিএল 2019 থেকেই ধোনি চেন্নাইয়ে খেলেননি ৷ মহামারীর জন্য তার পরের বছর সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আইপিএল । 2021-এর আইপিএলের প্রথম পর্বে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সিএসকের খেলা পড়েনি ৷ সংক্রমণ বাড়ায় ভারতের বাইরে হয় দ্বিতীয় পর্ব ।

এদিন বিশ্বনাথন সিএসকে টিভি-তে বলেন, "আমি আত্মবিশ্বাসী যে ধোনির নেতৃত্বে দল আসন্ন টুর্নামেন্টে ভালো ফল করবে । সবাই জানে যে থালাইভা (এমএস ধোনি) দলের নেতৃত্ব দেবেন । তাঁর নেতৃত্বে দল সেরা পারফর্ম্যান্স দেবে ।" আগের মরশুমের খেলোয়াড়দের ধরে রাখা নিয়ে তিনি বলেন, "এটি একটি খুব কঠিন সিদ্ধান্ত । সিএসকে খেলোয়াড়েরা প্রত্যেকেই হলুদ জার্সিতে মাঠে নামতে খুব উৎসাহী । প্রত্যেকেই ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য ভালো অবদান রেখেছিল । আমাদের জন্য তাঁদের রিলিজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন । তারা সিএসকে-তে যে অবদান রেখেছে তা আমরা সবসময় মনে রাখব । যদি তাঁদের কারও আবার দলে ফিরে আসার সুযোগ থাকে, তাঁরা সিএসকে'র জার্সিতে মাঠে নামবে ।"

আরও পড়ুন: আইপিএলে শেষ ধোনি-জামানা ? জানিয়ে দিলেন 'ক্যাপ্টেন কুল'

তাঁর আশা, দীর্ঘ দু'বছর পর, সিএসকে অবশেষে তাদের ঘরের মাঠ এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে খেলতে পারবে । চেন্নাই 2021 সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে তাদের চতুর্থ আইপিএল শিরোপা জিতেছিল ।