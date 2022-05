পুণে, 5 মে : চেন্নাইয়ের হয়ে 200তম ম্যাচ সুখকর হল না মহেন্দ্র সিং ধোনির ৷ মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে এদিন টসে জিতে আরসিবি'কে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন ‘মাহি’ ৷ কোহলি, লোমরোরদের দেওয়া 174 রানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে নেমে 13 রান আগেই থেমে যায় ইয়েলো ব্রিগেডের ইনিংস (Chennai Super Kings beat Royal Challengers Bangalore) ৷

চেন্নাইয়ের হয়ে এদিন শুরুটা ভালই করেছিলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড-ডেভন কনওয়ে ৷ মাত্র 23 বলে 28 রান করে ডাগ-আউটে ফেরেন রুতুরাজ ৷ পরপর ক্রিজ ছাড়েন উথাপ্পা-রায়াডুও ৷ পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে খানিক হাল ধরেছিলেন মইন আলি ৷ কিন্তু 37 বলে 56 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে কনওয়ে ডাগ-আউটে ফিরতেই চেন্নাই ইনিংসের গতি স্লথ হয়ে যায় ৷ ব্যর্থ সিএসকের মিডল অর্ডার ৷ ফলে 27 বলে 34 করা মইন আলি আউট হতেই চেন্নাইয়ের জয়ের আশা শেষ হয়ে যায় ৷ একমাত্র ভরসা ছিলেন ধোনি ৷ 3 বল খেলে তাঁর এদিনের সংগ্রহ 2 রান ৷ ঘাড় থেকে অধিনায়কত্বের ‘বোঝা’ নামলেও এদিনও ব্যর্থ জাড্ডু ৷ 3 উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হর্ষল প্যাটেল, 22 রান খরচ করে 2 উইকেট নিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল ৷

পুণেতে এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত 20 ওভারে 173 রান তোলে আরসিবি ৷ ওপেন করতে নেমে কোহলি খানিক স্লথ (33 বলে 30) হলেও 22 বলে 38 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন ফ্যাফ ডু'প্লেসি ৷ 27 বলে 42 রানের ঝকঝকে ইনিংস এসেছে মাহিপাল লোমরোর ব্যাট থেকেও ৷ রজত পাতিদারের (15 বলে 21 রান) সঙ্গে ইনিংসের হাল ধরেন মরুশহরের ব্যাটার ৷ শেষে দীনেশ কার্তিকের 17 বলে 26 রানের সুবাদে 173 রানে পৌঁছয় কোহলিদের স্কোর ৷ ম্যাচ জিতে হায়দরাবাদকে টপকে প্রথম চারে ঢুকে পড়ল আরসিবি ৷

এদিন একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে 200টি আইপিএল ম্যাচ খেলার নজির গড়লেন 'মাহি' ৷ ধোনি ছাড়া যে নজির ছিল কেবল বিরাট কোহলির ঝুলিতে (MS Dhoni plays 200th IPL match for CSK and joins Virat Kohli in elite list) ৷ মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে এদিন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে টস করতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই নয়া মাইলস্টোন স্পর্শ করেন ধোনি ৷

ইয়েলো জার্সিতে 200তম ম্যাচ হলেও এদিন আইপিএল কেরিয়ারে 230তম ম্যাচ খেলেছেন মাহি ৷ চেন্নাই নির্বাসনে থাকার কারণে 2016 এবং 2017 রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্টসের হয়ে খেলেছিলেন বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক ৷ অন্যদিকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স জার্সি গায়ে 218তম ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন কোহলি ৷ একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে 200টি ম্যাচ খেলার নজির যিনি গত মরশুমেই স্পর্শ করেছিলেন ৷ অর্থাৎ, একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে 200টি ম্যাচ খেলার নিরিখে কোহলির পরে থাকলেও আইপিএলে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার নজির 'ক্যাপ্টেন কুল'-এর দখলেই ৷