মুম্বই, 2 মার্চ : 3 থেকে 5 দিনের সংক্ষিপ্ত নিভৃতবাস সেরে জৈব বলয়ে প্রবেশ ৷ এরপর সম্ভবত 14 কিংবা 15 মার্চ মুম্বইয়ে অনুশীলন শুরু করছে আইপিএলের ফ্র্যাঞাইজি দলগুলো ৷ বুধবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে এক জরুরি বৈঠকে বসেছিল মহারাষ্ট্র সরকার ৷ বিসিসিআই কিংবা আইপি এল গভর্নিং বডির তরফ থেকে অফিসিয়াল কোনও ঘোষণা না-হলেও বৈঠকের পর সংবাদসংস্থাকে এমনই দাবি করেছে বিসিসিআই'য়ের একটি সূত্র ৷

তৃতীয়পক্ষ হিসেবে এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিল মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও ৷ বিসিসিআই'য়ের ওই সূত্র সংবাদসংস্থাকে জানিয়েছে, "দলগুলো সম্ভবত 14-15 মার্চ থেকে অনুশীলন শুরু করতে চলেছে (IPL Teams to start training in Mumbai from March 14-15) ৷ 8 মার্চ থেকে মুম্বইয়ে পৌঁছতে শুরু করবেন ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলোর ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফেরা (Players are likely to start coming into the city from March 8) ৷"

সংক্ষিপ্ত হলেও গতবারের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের নিভৃতবাস কঠোর হতে চলেছে বলে দাবি করেছে সংশ্লিষ্ট সূত্র ৷ কঠোর হচ্ছে বলয় ব্যবস্থাও ৷ নেগেটিভ আরটি পিসিআর পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে প্রবেশের পর নিভৃতবাসে থাকাকালীন প্রত্যেককে তিনবার আরটি পিসিআর পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে বলেও দাবি করেছে সূত্রটি ৷

পাঁচটি স্টেডিয়ামের মধ্যে নবি মুম্বইয়ের থানে স্টেডিয়াম এবং রিলায়েন্স কর্পোরেট পার্ককে রাখা হয়েছে তালিকায় ৷ একইসঙ্গে স্টেডিয়ামগুলোতে তৈরি হবে গ্রিন করিডর, যাতে বলয়ে থেকেও অনুশীলন করতে পারে দলগুলো ৷ আগামী 26 মার্চ শুরু হচ্ছে পঞ্চদশ আইপিএল (1PL 2022 will start on 26th March) ৷ চলবে 29 মে পর্যন্ত ৷ স্টেডিয়ামে দর্শক প্রবেশের বিষয়েও চূড়ান্ত কিছু জানায়নি বোর্ড ৷