মুম্বই, 29 নভেম্বর: নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মুম্বই টেস্টে প্রথম একাদশে ফিরবেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি (India vs New Zealand Test Serise) ৷ আর তাঁর দলে ফেরার সঙ্গেই টিম ম্যানেজমেন্টকে কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে ৷ যেখানে কোহলিকে দলে জায়গা করে দিতে টপ অর্ডারে কোনও একজনকে প্রথম একাদশের বাইরে যেতে হবে ৷ আর সেক্ষেত্রে ফর্মে না থাকা ওপেনার ময়ঙ্ক অথবা সহ-অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানেকে বসানোর পক্ষে সওয়াল করেছেন বিশেষজ্ঞদের অনেকেই ৷ তেমনি নিজের মত প্রকাশ করলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ওয়াসিম জাফর ৷ তাঁর মতে, ময়ঙ্ককের বদলে ঋদ্ধিমান সাহাকে শুভমান গিলের সঙ্গে ওপেন করানো যেতে পারে (Wasim Jaffer suggests Wriddhiman as a Opener) ৷

ময়ঙ্ক আগরওয়াল ভারতীয় দলে কামব্যাক করলেও, ভারতের দুই ইনিংসে তাঁকে স্বচ্ছন্দ দেখায়নি ৷ এমনকি দ্বিতীয় ইনিংসে সেট হওয়ার পর আউট হয়ে যান ৷ ফলে তাঁকে বসানোর পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন অনেকেই ৷ তেমনি এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওয়াসিম জাফর বলেন, ‘‘এটা ময়ঙ্ক আগরওয়াল এবং অজিঙ্ক রাহানের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে ৷ আমি ওই দু’জনের মধ্যেই একজনকে বাদ দেওয়ার পক্ষে ৷ আর সেই সিদ্ধান্তই বিরাটকে নিতে হবে ৷’’

আরও পড়ুন : IND vs NZ Kanpur Test : ঋদ্ধির লড়াকু হাফসেঞ্চুরিতে কিউয়িদের 284 রানের টার্গেট

জাফরের মতে, রাহানে গত বছর মেলবোর্ন টেস্টের পর থেকে সেভাবে রান পাচ্ছেন না ৷ ফলে কোহলি (Virat Kohli Come Back in Mumbai Test) যদি মনে করেন ময়ঙ্ককে আরও সুযোগ দেবেন ৷ তাহলে রাহানেকে বাদ দিতে হবে ৷ আর অবশ্যই এটা কঠিন সিদ্ধান্ত হবে বলে মনে করেন জাফর ৷ কারণ টেস্ট দলের সহ-অধিনায়ককে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া কখনই সহজ নয় বলে জানান তিনি ৷ তবে, দ্বিতীয় বিকল্পের কথাও বলেছেন এই মুম্বইকর ৷ আর সেখানেই ঋদ্ধিমান সাহাকে ওপেন করানোর পরামর্শ দেন তিনি ৷

আরও পড়ুন : IND vs NZ Kanpur Test : টেস্টে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে 3 নম্বরে ওঠার সুযোগ অশ্বিনের

ওয়াসিম জাফরের মতে, ‘‘আমার মনে হয় যদি, সবাইকে তাঁদের নিজের পজিশনে খেলানো হয় ৷ তাহলে ময়ঙ্ক আগরওয়ালকে বাদ দিয়ে সাহাকে ওপেন করানো যেতে পারে ৷ আর তা না হলে পূজারাকে ওপেন করতে হবে শুভমানের সঙ্গে এবং অজিঙ্ক রাহানেকে অন্য কোনও পজিশনে ব্যাট করতে হবে ৷ সাহা ওপেন করলে ((Wasim Jaffer on Wriddhiman)) সবাই নিজের নিজের পজিশনে খেলতে পারবেন ৷’’

প্রসঙ্গত, কানপুরের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে কঠিন সময়ে 61 রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ফের একবার টিম ম্যানেজমেন্টের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন বাংলার পাপালি ৷ যা চতুর্থদিনের খেলা শেষে সাংবাদিক বৈঠকে ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠৌরের কথাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ ফলে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে শ্রীকর ভারতের অভিষেকের যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তা আপাতত ঠান্ডা ঘরে চলে গিয়েছে ঋদ্ধির ব্যাটিংয়ের জেরে ৷ তবে মুম্বইয়ে ভারতের প্রথম একাদশ কী হবে, সেটা অবশ্যই দেখার বিষয় ৷