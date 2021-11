কানপুর, 23 নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কানপুরে প্রথম টেস্টে নেই ওপেনার কে এল রাহুল ৷ চোটের কারণে তিনি প্রথম টেস্টে নেই বলেই জানা গিয়েছে (Injured K L Rahul Ruled Out) ৷ সংবাদ সংস্থা পিটিআই তাদের টুইটারে এই খবর জানিয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, বিসিসিআই’র একটি সূত্র জানিয়েছে, চোটের কারণে কে এল রাহুল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে মাঠে নামতে পারবেন না (K L Rahul Ruled Out from Frist Test) ৷ তবে, ঠিক কী ধরনের চোট পেয়েছেন ভারতীয় ওপেনার ? তা এখনও জানা যায়নি ৷

জুন মাস থেকে লাগাতার ক্রিকেট খেলে চলা ভারতীয় দলের সিনিয়র ক্রিকেটারদের সিরিজ ধরে ধরে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে ৷ সেই কারণে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে আগেই রোহিত শর্মাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল ৷ ফলে কে এল রাহুলের সঙ্গে দ্বিতীয় ওপেনার হিসেবে মাঠে নামার দৌড়ে ছিলেন শুভমান গিল এবং ময়ঙ্ক আগরওয়াল ৷ কিন্তু, কে এল চোটের কারণে ছিটকে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে প্রথম টেস্টে শুভমান এবং ময়ঙ্ক ওপেন করবেন ৷ তবে, মুম্বইতে দ্বিতীয় টেস্টে তিনি ফিরবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় (India vs New Zealand) ৷

আরও পড়ুন : Rohit Sharma on Team India : আগমী বছর বিশ্বকাপে তারুণ্যে বাজি ধরছেন রোহিত

অন্যদিকে, ইংল্যান্ড সফর থেকে লাগাতার ক্রিকেট খেলে চলেছেন কে এল রাহুল (K L Rahul Ruled Out from Frist Test Against New Zealand) ৷ ইংল্যান্ডে 4টি টেস্ট খেলার পর, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে আইপিএল’র দ্বিতীয় দফার সব ম্যাচে খেলেছেন ৷ এর পর টি-20 বিশ্বকাপে ভারতের সব ম্যাচ খেলেন ৷ সেখান থেকে দেশে ফিরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজের প্রথম দু’টি ম্যাচ খেলেন তিনি ৷ তবে, শুধু খেলেননি ৷ ইংল্যান্ড সফর থেকে ধারাবাহিকভাবে ফর্মে রয়েছেন এবং রান করে যাচ্ছিলেন ৷ ফলে ফর্মে থাকা কে এল রাহুলের ছিটকে যাওয়া ভারতকে কিছুটা চাপে ফেলে দিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা (K L Rahul Ruled Out from Kanpur Test) ৷

আরও পড়ুন : IND beats NZ at Eden : সৌরভের শহরে রোহিত-দ্রাবিড়ের মহারাজকীয় উত্থান

অন্যদিকে, শ্রেয়স আইয়ারের পর এবার সূর্য কুমার যাদবকেও নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য ভারতীয় দলে সামিল করা হহয়েছে ৷ কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে (Kanpur Test) দুই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানের মধ্যে একজনের অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ সূত্রের খবর, সূর্য কুমার যাদবকে কে এল রাহুলের পরিবর্ত হিসেবে ধরা হচ্ছে প্রথম টেস্টের জন্য ৷ নতুন করে আর কাউকে রাহুলের পরিবর্তে নেওয়া হবে না ৷