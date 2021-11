কানপুর, 25 নভেম্বর : কানপুর টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের প্রথম সেশনটা মোটামুটি ভালই শুরু করল ভারত (India vs New Zealand) ৷ 29 ওভারে 1 উইকেট হারিয়ে 82 রান তুলেছে ভারতীয় টপ অর্ডার ৷ কিন্তু, দ্বিতীয় সেশনের শুরুতেই আরেক ওপেনার শুভমান গিলের উইকেটেও হারায় ভারত ৷ তিনি 93 বলে 52 রান করে আউট হন ৷ তবে, ভারতের ইনিংসের শুরুতে ওপেনার ময়ঙ্ক আগরওয়াল আউট হয়ে যান ৷ সেই সময় শুভমান গিল এবং চেতেশ্বর পূজারা ভারতের ইনিংসকে সামলান (IND vs NZ kanpur test) ৷ এই মুহূর্তে চেতেশ্বর পূজারা এবং অজিঙ্ক রাহানে ক্রিজে রয়েছেন ৷

এ দিন টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ভারতের স্ট্যান্ডবাই অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে (Kanpur Test Frist Day) ৷ ভারতীয় দলে কামব্যাক করা দুই ওপেনার ময়ঙ্ক এবং শুভমান শুরুতে দেখেশুনে খেলছিলেন ৷ কিন্তু, ইনিংসের অষ্টম ওভারে নিউজিল্যান্ডের মিডিয়াম পেসার কাইল জেমিসনের বলে উইকেট কিপারের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন ময়ঙ্ক ৷ তিনি 13 রানে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান ৷ প্রসঙ্গত, এ দিন শুরু থেকেই কিছুটা আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা গিয়েছিল তাঁর মধ্যে ৷ লো বাউন্সের উইকেটে সামনের বলেও তাঁর ফুট ওয়ার্ক সেভাবে দেখা যায়নি ৷ ফলত, জেমিসনের আউট সুইংগার ময়ঙ্কের ব্যাট ছুঁয়ে উইকেট কিপারের হাতে চলে যায় ৷

আরও পড়ুন : IND vs NZ Kanpur Test : কানপুরে ভারতের জবরদস্ত রেকর্ড, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের চাপে রাখবে অজিঙ্ক বাহিনী

প্রসঙ্গত, দিনের পঞ্চম ওভারেই বাঁ হাতি অর্থডক্স স্পিনার আজাজ প্যাটেলকে নিয়ে আসেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক ৷ ওই ওভারের শেষ বলে স্টেপ আউট করতে গিয়ে প্যাডে বল লাগে শুভমানের (Shubman Gill) ৷ বোলার আউটের আবেদন করলেও তেমন আত্মবিশ্বাস দেখা যায়নি ৷ আম্পায়ারও শুভমানকে নট আউট দেন ৷ কিন্তু, পরবর্তী সময়ে রিপ্লেতে দেখা যায়, বল সোজা গিয়ে মিডল স্টাম্পে লাগছিল ৷ ফলে স্পিনারের প্রথম ওভারেই ভাগ্যের জোরে আউট হওয়া থেকে বেঁচে যান শুভমান ৷

আরও পড়ুন : IND vs NZ 1st Test : শ্রেয়সের অভিষেক, কানপুরে টসে জিতে ব্যাটিং ভারতের

তবে, কানপুরের উইকেট নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ প্রথম দিনেই পেসারের গুড লেন্থের বল হাঁটুর নিচে খেলতে হচ্ছে ব্যাটারকে ৷ যা নিয়ে ভিভিএস লক্ষ্মণ, আকাশ চোপড়া, সুনীল গাভাসকরের মতো প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটাররা কানপুরের পিচের সমালোচনা করেছেন ৷ টেস্টের ম্যাচের ক্ষেত্রে এই পিচ সঠিক নয় বলে জানান ভিভিএস লক্ষ্মণ ৷