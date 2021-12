মুম্বই, 6 ডিসেম্বর : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টে রেকর্ডের বন্যা (India vs New Zealand records) ৷ যে রেকর্ডের তালিকায় নাম লেখালেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, বিরাট কোহলি, আজাজ প্যাটেলরা ৷ সেই সঙ্গে দলগতভাবেও জয় ও হারের ক্ষেত্রে রেকর্ড করেছে ভারত এবং নিউজিল্যান্ড ৷ এ দিন প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সব ফরম্যাটে 50টি ম্যাচ জিতলেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli) ৷ আবার, ঘরের মাঠে কম ম্যাচে তিনশো উইকেট নেওয়া 2 নম্বর আন্তর্জাতিক বোলার হলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷

মুম্বই টেস্ট 372 রানে জিতেছে ভারত (IND vs NZ Mumbai Test) ৷ সেই সঙ্গে 1-0 সিরিজ জিতল ভারতীয় দল ৷ যে ম্যাচে একাধিক রেকর্ড করল ভারত এবং নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা ৷ এ দিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সব ফরম্যাটে ক্রিকেটার হিসেবে 50টি ম্যাচ জিতলেন বিরাট কোহলি ( Virat Kohli win 50 matches in each format of Cricket) ৷ ম্যাচ জেতার পর বিসিসিআই এ নিয়ে টুইটও করে ৷ ভারত অধিনায়ককে এর জন্য শুভেচ্ছা জানায় বিসিসিআই ৷ তবে, শুধু বিরাট নন ৷ ঘরের মাঠে কম ম্যাচে 300 উইকেট নেওয়া বোলার হিসেবে রেকর্ড করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ৷ ঘরের মাঠে টেস্টে সবচেয়ে কম ম্যাচ খেলে 300 উইকেট নেওয়া বোলারদের তালিকায় দু’নম্বরে তিনি ৷ অশ্বিন 49 ম্যাচ খেলে 300 উইকেট নিয়েছেন ৷ তাঁর আগে রয়েছেন কিংবদন্তী মুথাইয়া মুরলীধরন ৷ তিনি 48 ম্যাচে এই কীর্তি অর্জন করেছিলেন ৷

পাশাপাশি ভারতীয় বোলারদের তালিকায় সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে তিন নম্বরে উঠে এসেছেন অশ্বিন ৷ এই সিরিজের কানপুর টেস্টে হরভজন সিংয়ের 417 উইকেটের রেকর্ড পার করেছেন তিনি ৷ যেখানে মুম্বই টেস্টের পর অশ্বিনের দখলে 427 উইকেট ৷ তাঁর আগে রয়েছেন কপিল দেব এবং অনীল কুম্বলে ৷ তাঁদের মধ্যে কপিল দেবের 434 উইকেট পেরোতে অশ্বিনের একটি সিরিজ লাগবে ৷

এই সিরিজে আরও একটি অনন্য রেকর্ড স্পর্শ করেছেন নিউজিল্যান্ডের ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাঁ হাতি অর্থডক্স স্পিনার আজাজ প্যাটেল ৷ এক ইনিংসে 10 উইকেট নেওয়ার রেকর্ড স্পর্শ করে অনিল কুম্বলে এবং জিম লেকারের সঙ্গে এক সারিতে চলে এসেছেন মুম্বইয়ের এই তরুণ ৷ সেই সঙ্গে এক ম্যাচে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রেও রেকর্ড গড়েছেন আজাজ প্যাটেল ৷ 1980 সালে ভারতের বিরুদ্ধে ইয়ান বোথামের 13 উইকেট নেওয়ার রেকর্ড ভেঙে, 14 উইকেট নিয়েছেন আজাজ ৷

টেস্ট ম্যাচ জয়ের ক্ষেত্রেও এ দিন রেকর্ড করেছে ভারতীয় দল ৷ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মুম্বই ম্যাচ জয় ভারতের সবচেয়ে বড় টেস্ট জয় ৷ এ দিন 372 রানে কিউয়িদের হারিয়েছে ভারত ৷ এর আগে 2015 সালে দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে 337 রানে হারিয়েছিল ভারত ৷ সেই সঙ্গে মুম্বই টেস্টের পরাজয় নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে বড় হার ৷ 2007 সালে জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 358 রানে হেরেছিল কিউয়িরা ৷ এ বার ভারতের বিরুদ্ধে 372 রানে পরাজয় ৷