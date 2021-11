কানপুর, 29 নভেম্বর : কানপুর টেস্টের পঞ্চমদিনে সাবধানী শুরু কিউই ব্যাটারদের তরফে (IND vs NZ Kanpur Test Day Five) ৷ চতুর্থদিনে 4 রানে 1 উইকেট স্কোর থেকে পঞ্চমদিনের প্রথম সেশনে নাইট ওয়াচম্যান উইলিয়াম সমারভিলকে সঙ্গে নিয়ে দুর্দান্ত শুরু করলেন নিউজিল্যান্ডের ওপেনার টম ল্যাথাম (IND vs NZ Kanpur Test) ৷ ফলস্বরূপ শেষদিনের প্রথম সেশনে কোনও উইকেট না হারিয়ে মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে যায় নিউজিল্যান্ড ৷ তবে, দ্বিতীয় সেশনের শুরুতেই সমারভিল উমেশ যাদবের বলে আউট হয়ে যান ৷ অর্ধ শতরান করার পর অশ্বিনের বলে টম ল্যাথম 52 রানে আউট হন ৷ সেই সঙ্গে টেস্টে ভারতীয় বোলার হিসেবে হরভজনকে টপকে 418 উইকেট নিয়ে 3 নম্বরে উঠে এলেন (Ravichandran Ashwin Surpasses Harbhajan Singh) ৷ চা বিরতির আগে রস টেলরের উইকেট হারিয়ে নিউজিল্যান্ডের স্কোর 125 রান 4 উইকেট ৷

পঞ্চমদিনের শুরু থেকেই স্পিনারদের দিয়ে আক্রমণ শুরু করেন অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে ৷ এমনকি উইকেট তোলার জন্য ক্লোজিং ফিল্ডিং রাখেন তিনি ৷ তবে, উইকেটের লো বাউন্সের কারণে নিউজিল্যান্ড ব্যাটারদের ব্যাটের কানায় লাগা বলগুলি ফিল্ডার পর্যন্ত ক্যারি করেনি ৷ ফলে সুযোগ তৈরি হলেও উইকেট পাননি ভারতীয় বোলাররা ৷ এদিন ইনিংসের শুরুতেই অশ্বিনের বলেই অনেকগুলি ক্যাচ ফিল্ডার পর্যন্ত ক্যারি করেনি ৷ যার ফল, টম ল্যাথাম এবং উইলিয়াম সমারভিল 75 রানের পার্টনারশিপ করেন ৷

তবে, প্রথম টেস্ট ড্র করার লক্ষ্য নিয়েই পঞ্চম দিনে এগোচ্ছেন উইলিয়ামসনরা তা স্পষ্ট (New Zealand Tring to Save Kanpur Test) ৷ রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন উইলিয়ামসন ৷ তবে, চা বিরতির আগে রস টেলরের উইকেট হারিয়ে চাপে কিউইরা ৷ কানপুরের লো বাউন্স এবং টার্নিং পিচে নিউজিল্যান্ড ব্যাটারদের এই রক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হয় কি না, সেটাই দেখার ৷

