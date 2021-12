ব্রিসবেন, 8 ডিসেম্বর : অ্যাসেজ সিরিজে (Ashes Series 2021-22) ব্রিসবেনে প্রথম টেস্টে দাপট অজিদের ৷ মাত্র 147 রানে অল আউট হয়ে গেল ইংল্যান্ড ৷ আর সেই সঙ্গে অজি অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক ম্যাচেই পাঁচ উইকেট নিলেন প্যাট কামিন্স ৷ এ দিন টস জিতে বৃষ্টিভেজা আবহাওয়ায় ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ৷ কিন্তু, গাব্বার (Aus vs Eng Brisbane Test) প্রথমদিনের সবুজ তরতাজা এবং বাউন্সি পিচে যে সিদ্ধান্ত বুমেরাং হয়ে দাঁড়াল ‘থ্রি লায়ন্স’ এর কাছে ৷ ইংল্যান্ডের হয়ে এদিন সর্বোচ্চ 39 রান করেন উইকেটকিপার ব্যাটার জস বাটলার ৷

তবে, বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামেনি অস্ট্রেলিয়া ৷ দ্বিতীয় সেশনের প্রথম একঘণ্টার কিছু বেশি সময় ব্যাট করে ইংল্যান্ড ৷ তার মধ্যে 147 রানে অল আউট (England All Out in Brisbane Test) হয়ে যায় রুট বাহিনী ৷ যেখানে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক করা অজি পেসার প্যাট কামিন্স 38 রান দিয়ে 5 উইকেট নিয়েছেন ৷ অন্যদিকে, 2 টি করে উইকেট নেন মিচেল স্টার্ক, জস হেজলউড এবং একটি উইকেট নিয়েছেন ক্যামরন গ্রিন ৷ ইংল্যান্ডের 10টি উইকেটই নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান পেসাররা ৷ এদিন ম্যাচের প্রথম বলেই বোল্ড হন বাঁ হাতি ব্রিটিশ ওপেনার ররি বার্নস ৷ মিচেল স্টার্কের বলে তাঁর উইকেট ছিটকে যায় ৷

এরপর ডেভিড মালান এবং অধিনায়ক জো রুটকে ফেরান জস হেজলউড ৷ মালান মাত্র 6 রান করেন ৷ অন্যদিকে, ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট শূন্য রানে প্রথম স্লিপে ওয়ার্নারের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান ৷ 20 রানের মধ্যে প্রথম 3 উইকেট পড়ে যাওয়ার পর চাপে পড়ে যায় ইংল্যান্ড ৷ কিন্তু, সেই সময় হাসিব হামিদ এবং বেন স্টোকস ইংল্যান্ডকে কিছুটা হলেও ভরসা দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেন ৷ কিন্তু, বেন এবং হামিদের সেই চেষ্টায় জল ঢেলে দেন অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ৷ প্রথমে বেন স্টোকস এবং পরে হাসিব হামিদ দু’জনকেই স্লিপে আউট করেন তিনি ৷ মাত্র 60 রানে 5 উইকেট হারায় ইংল্যান্ড ৷

তবে, ষষ্ঠ উইকেটে মিডল অর্ডারে ওলি পোপ এবং জস বাটলার প্রতি আক্রমণে গিয়ে কিছুটা প্রতিরোধ তৈরি করেন ৷ কিন্তু, জস বাটলার 39 রানে স্টার্কের বলে আউট হতেই ফের ধস নামে ইংল্যান্ডের ইনিংসে ৷ 50.1 ওভারে মাত্র 147 রানে শেষ হয়ে যায় ইংল্যান্ডের ইনিংস ৷ অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সিরিজে, তাও আবার অ্যাসজের মতো বড় টুর্নামেন্টে শুরুটা ভালই করেছেন প্যাট ৷ তবে, বৃষ্টির কারণে প্রথম দিনে আর ব্যাট করতে নামেনি অস্ট্রেলিয়া ৷ দ্বিতীয় দিনে সময়ের কিছুটা আগে খেলা শুরু হবে ৷ তবে, পুরোটাই নির্ভর করছে আবহাওয়ার উপর ৷ সেখানে ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার এবং মার্কস হ্যারিস, অ্যান্ডারসন, ব্রড এবং আর্চারহীন নির্বিষ ব্রিটিশ বোলিং লাইন আপকে কীভাবে খেলেন ৷