দুবাই, 3 মার্চ: মাত্র আড়াই দিনেই শেষ হয়ে গিয়েছে ইন্দোর টেস্ট । দুই দল মিলে তুলেছে 547 রান, পড়েছে 31টি উইকেট । ব়্যাঙ্ক টার্নার বলা হলেও ব্যাটারদের জন্য বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল হোলকার স্টেডিয়ামের বাইশ গজ । প্রশ্ন উঠেছিল আউটফিল্ড নিয়েও । প্রাক্তনদের তোপের মুখেও পড়েছেন পিচ কিউরেটর, ইন্দোরের বাইশ গজকে 'খোঁয়াড়' বলেও অভিভূত করেছেন অনেকে । এবার ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার তোপের মুখে হোলকার স্টেডিয়াম (Indore pitch Get 3 Demerit Point from ICC after rated as Poor) ।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, ইন্দোরের হোলকার ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পিচ খেলার অযোগ্য ছিল । ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে খেলার যোগ্য পিচ করা হয়নি । ফলে আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তৃতীয় টেস্টের পিচকে পিচ ও আউটফিল্ড পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার অধীনে পুওর রেটিং দেওয়া হয়েছে ।

ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডের মূল্যায়নের পর, হোলকার স্টেডিয়াম 3 ডিমেরিট পয়েন্ট পেয়েছে । ইতিমধ্যেই বিসিসিআই-এর কাছে রিপোর্টটি পাঠিয়েছে আইসিসি । যদিও 14 দিনের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অ্যাপিল করতে পারবে বিসিসিআই । ক্রিস ব্রড বলেন, “পিচটি খুব শুষ্ক ছিল । বল পড়ে ঠিকমতো ব্যাটে আসেনি, স্পিনারদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল বাইশ গজ । ম্যাচ জুড়ে অত্যধিক এবং অসম বাউন্স ছিল ।”

একনজরে আইসিসি'র পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া:

আইসিসি পিচ এবং আউটফিল্ড মনিটরিং প্রক্রিয়ায়, যদি একটি পিচ বা আউটফিল্ডকে নিম্নমানের হিসাবে রেটিং দেওয়া হয়, সেই ভেন্যুটিকে ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয় ।

1 ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হবে সেই সব ভেন্যুতে যাদের বাইশ গজকে ম্যাচ রেফারিরা মধ্যমানের নিচে রেটিং দিয়েছেন । অন্যদিকে, 3 বা 5 ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয় সেই ভেন্যুগুলিকে, যাদের পিচগুলি খারাপ এবং খেলার অনুপযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ।

যখন আউটফিল্ড মধ্যমানের নিচে রেটিং পায় তখন কোনও ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয় না । তবে আউটফিল্ড খারাপ এবং খেলার অযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হলে 2 বা 5 ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয় ।

ডিমেরিট পয়েন্ট পাঁচ বছরের জন্য সক্রিয় থাকে ।

যখন একটি ভেন্যু 5 বা তার বেশি ডিমেরিট পয়েন্ট পায়, তখন সেই মাঠকে 12 মাসের জন্য কোনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আয়োজন করা থেকে নিষিদ্ধ করা হয় । 10 ডিমেরিট পয়েন্ট পেলে ভেন্যুটিকে 24 মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হয় ।

