কুইন্সটাউন (নিউজিল্যান্ড), 9 ফেব্রুয়ারি : ভাল হল না ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের নিউজিল্যান্ড সফর (NZW vs INDW T20) ৷ সফরের একমাত্র টি-20 ম্যাচে 18 রানে হারতে হল হরমনপ্রীত কৌরদের (India Women Lose Only T20 Against New Zealand) ৷ সেই সঙ্গে সিরিজ খোয়াতে হল ভারতীয় মহিলা দলকে ৷ বুধবার কুইন্সটাউনের মাঠে টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত ৷ ব্যাট করতে 5 উইকেট হারিয়ে 155 রান করেন স্টেফি ডিভাইনরা ৷ জবাবে নির্ধারিত 20 ওভারে 8 উইকেট হারিয়ে 137 রানে গুটিয়ে যায় ভারত ৷

আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপের আগে নিউজিল্যান্ডে একটি টি-20 এবং 5 ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেলতে গিয়েছেন হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মন্ধানারা ৷ যে সফরের একমাত্র টি-20-তে 18 রানে ব্ল্যাক ক্যাপদের কাছে হারতে হল ভারতীয় মহিলা দলকে ৷ সেই সঙ্গে সিরিজেও হারতে হল ভারতকে ৷ এ দিন টস জিতে নিউজিল্যান্ডকে ব্যাট করতে পাঠায় ভারত ৷ ব্যাট করতে নেমে প্রথম উইকেটে 60 রানের পার্টনারশিপ করেন অধিনায়ক স্টেফি ডিভাইন এবং সুজি বেটস ৷ স্টেফি 23 বলে 31 রান করে আউট হন এবং সুজি বেটস 34 বলে 36 রান করেন ৷

একটা সময় ভারতীয় মহিলা দল ম্যাচ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল ৷ কিন্তু, শেষ পাঁচ ওভারে ম্যাডি গ্রিন এবং লি তাহুহু’র আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ভর করে নিউজিল্যান্ড 155 রান তোলে ৷ গ্রিন 20 বলে 26 রান এবং তাহুহু 14 বলে 27 রান করে আউট হন ৷ 156 রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা খারাপ করেনি ভারতীয় মেয়েরা ৷ ওপেনার শেফালি ভার্মা এবং যস্তিকা ভাটিয়া নিয়মিত রান তুলছিলেন ৷ কিন্তু, ভারতের 41 রানের মাথায় যস্তিকা আউট হওয়ার পর ভারতের ইনিংস নড়বড় হতে শুরু করে ৷ তিনি 26 বলে 26 রান করেন ৷ একই ওভারে শেফালি 13 রান করে আউট হয়ে যান ৷ প্রসঙ্গত, এই ম্যাচে স্মৃতি মন্ধানাকে খেলায়নি ভারত ৷

এরপর অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর সহ অন্যান্যরা নিয়মিত অন্তরালে নিজেদের উইকেট হারান ৷ ফলে ম্যাচ পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় নিউজিল্যান্ড ৷ অলরাউন্ড পারফর্মেন্সের জেরে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের লি তাহুহু ৷ তিনি 27 রান করার পাশাপাশি বল হাতে 4 ওভারে 27 রান দিয়ে 1 উইকেট নিয়েছেন ৷