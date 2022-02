ধরমশালা, 26 ফেব্রুয়ারি : শনিবার ধরমশালায় দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেলার লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়া ৷ সেই লক্ষ্যে টস জিতে সফরকারী দলকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানালেন রোহিত শর্মা (India win the toss and elect to field at Dharamsala) ৷ কয়েকঘণ্টা আগেই চোটের কারণে টি-20 সিরিজের স্কোয়াডে থেকে ছিটকে গিয়েছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড় ৷ যদিও এদিন একাদশ নির্বাচনে সেই প্রভাব পড়ল না কোনওভাবেই ৷ লখনউয়ে প্রথম ম্যাচে সহজ জয়ের পর একাদশে কোনওরকম পরিবর্তন ছাড়াই ধরমশালায় দ্বিতীয় ম্যাচে নামল 'মেন ইন ব্লু' (India made no change in their playing xi) ৷

লখনউ থেকে হিমাচলে পা-দেওয়ার পর থেকে আবহাওয়া অনেক বড় চ্যালেঞ্জ দু'দলের কাছে ৷ এদিন টস জয়ের পর সে কথাই শোনা গেল রোহিতের গলায় ৷ ভারত অধিনায়ক জানালেন, সময়েক সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঠান্ডা বাড়বে ৷ তবে আমাদের তৈরি থাকতে হবে ৷ একইসঙ্গে ম্যাচের ফলাফলের কারণ হিসেবে আবহাওয়াকে কাঠগড়ায় তোলার পক্ষপাতী নন তিনি ৷

বৃষ্টির জেরে সকাল থেকে পিচ ঢাকা থাকায় টস জিতলে তার ফায়দা তুলতেন আশালঙ্কারাও ৷ টস হেরে সিংহলি অধিনায়ক জানালেন টস জিতলে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠাতেন তারাও ৷ সিরিজে টিকে থাকার লক্ষ্যে দু'টি পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নামে শ্রীলঙ্কা ৷ একাদশে এলেন বুনুরা ফার্নান্দো এবং দানুশকা গুণাথিলাকা ৷

একনজরে ভারতীয় একাদশ : রোহিত (অধিনায়ক), ইশান (উইকেটরক্ষক), শ্রেয়স, সঞ্জু, জাদেজা, ভেঙ্কটেশ, হুডা, হর্ষল, ভুবনেশ্বর, জসপ্রীত, চাহাল ৷