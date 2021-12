সেঞ্চুরিয়ন, 26 ডিসেম্বর : টস জিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে অভিযান শুরু করলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৷ সুপার স্পোর্ট পার্ক স্টেডিয়ামে বক্সিং-ডে টেস্টে টস জিতে প্রথমে ব্য়াটিং করছে ভারত (India win the toss and elect to bat first in Centurion Test) ৷ শ্রেয়স আইয়ার কিংবা হনুমা বিহারী নয় ৷ অভিজ্ঞ অজিঙ্ক রাহানেকে একাদশে রেখে পাঁচ বোলার নিয়ে খেলছে টিম ইন্ডিয়া (India start Boxing-Day Test with five bowlers) ৷

সহ-অধিনায়ক কান্নুর লোকেশ রাহুল ম্য়াচের আগে বক্সিং-ডে'তে পাঁচ বোলার নিয়ে মাঠে নামার বিষয়টি কার্যত স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন ৷ স্বাভাবিকভাবেই ব্যাটিং-অর্ডারে একটি জায়গা নিয়ে লড়াই চলছিল অজিঙ্ক রাহানে, শ্রেয়স আইয়ার এবং হনুমা বিহারীর মধ্যে ৷ এদিন দেখা গেল কিউয়িদের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টে শতরান করা শ্রেয়স, কিংবা অজিদের ডেরায় চোট নিয়ে বিহারীর অকুতোভয় ইনিংসকে ভুলে ফের একবার মুম্বইকর রাহানের দিকে ঝুঁকল ম্য়ানেজমেন্ট ৷

ল্য়াঙ্কি পেসার ইশান্ত শর্মাকে বাইরে রেখে বক্সিং-ডে টেস্টে বোলিং আক্রমণ সাজাল টিম ইন্ডিয়া ৷ জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামিকে পেস বিভাগে সঙ্গ দেবেন দুই তরুণ তুর্কি মহম্মদ সিরাজ এবং শার্দূল ঠাকুর ৷ এক্ষেত্রে শার্দূলের ব্যাট ভরসা হতে পারে কোহলিদের ৷ স্পিন বিভাগে একার কাঁধে গুরুদায়িত্ব রবি অশ্বিনের ৷ অন্যদিকে অ্যানরিচ নর্তজে ছিটকে যাওয়ায় প্রোটিয়া শিবিরে টেস্ট ক্যাপ পেলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পেসার মার্কো জানসেন ৷

টস জিতে কোহলি বলেন. "পিচে ঘাস রয়েছে ৷ আমার মনে হয় দ্বিতীয়দিনের পর থেকে পিচ আরও গতিসম্পন্ন হবে ৷ তাই প্রথমে ব্য়াট করে বড় রান আত্মবিশ্বাস জোগাতে পারে ৷ এই দক্ষিণ আফ্রিকা দল ভীষণ শক্তিশালী ৷ তবে আমাদের প্রস্তুতি খুব ভাল হওয়ায় আমরা সেরাটা দিতে তৈরি ৷"

একনজরে ভারতীয় একাদশ : ময়াঙ্ক, রাহুল, পূজারা, কোহলি (অধিনায়ক), রাহানে, পন্থ (উইকেটরক্ষক), অশ্বিন, শার্দূল, শামি. বুমরা এবং সিরাজ ৷

একনজরে দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ : এলগার (অধিনায়ক), মার্করাম, পিটারসন, ডুসেন, বাভুমা, কক, মুল্ডার, মহারাজ, রাবাদা, এনগিদি, জানসেন ৷