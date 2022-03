মোহালি, 4 মার্চ : টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে টস জিতেই পথচলা শুরু হল রোহিত গুরুনাথ শর্মার ৷ মোহালিতে টস জিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন ভারত অধিনায়ক (India win the toss and elect to bat first at Mohali) ৷ ঘটনাচক্রে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের প্রথম টেস্ট প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির শততম টেস্ট ম্যাচ (Virat Kohli is playing his 100th test match) ৷ স্বাভাবিকভাবেই এই টেস্ট ম্য়াচ ঘিরে বাড়তি আবেগ কাজ করছে ক্রিকেটারদের মধ্যে ৷ সেটা টস জেতার পর অধিনায়কের বক্তব্যেই স্পষ্ট ৷

"একশো টেস্ট ম্য়াচ খেলা মুখের কথা নয়, সবাই সেটা পারে না ৷" প্রাক্তন অধিনায়কত্বের কৃতিত্ব প্রসঙ্গে বলেন রোহিত ৷ একইসঙ্গে লাল বলের ক্রিকেটে দেশকে প্রথমবার নেতৃত্ব দিতে পেরে গর্বিত মুম্বইকর বলেন, "এটা আমার কাছে ভীষণ সম্মানের ব্যাপার ৷ আমি কখনও ভাবিনি দেশকে নেতৃত্ব দেব ৷ মাঠে নামতে মুখিয়ে রয়েছি ৷" দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে তিন স্পিনার এবং দুই পেসারেই স্ট্র্যাটেজি সাজাল টিম ম্যানেজমেন্ট (India playing with three spinners and two seamers) ৷

স্পিন বিভাগে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের সহকারী রবীন্দ্র জাদেজা এবং জয়ন্ত যাদব ৷ পেস বিভাগে ভারতের ভরসা মহম্মদ শামি এবং জসপ্রীত বুমরাহ ৷ পক্ষান্তরে তিন পেসার এবং দুই স্পিনারে নামছে দিমুথ করুণারত্নের শ্রীলঙ্কা ৷ ভারতের মাটিতে 300 টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়ে গেলেও এখনও সিরিজ জয়ের স্বাদ পায়নি তারা ৷ অধিনায়কের গলায় শোনা গেল সেই আক্ষেপের কথা ৷ টস জিতলে তিনিও যে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতেন, তাও জানিয়ে দিলেন করুণারত্নে ৷

আরও পড়ুন : শততম ম্যাচের নজির ছোঁয়ার আগে এক নজরে কোহলির টেস্ট পরিসংখ্যান

একনজরে ভারতীয় একাদশ : রোহিত (অধিনায়ক), ময়াঙ্ক, বিহারী, কোহলি, শ্রেয়স, পন্থ (উইকেটরক্ষক), জাদেজা, অশ্বিন, জয়ন্ত, শামি, বুমরা ৷