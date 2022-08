হারারে, 22 অগস্ট: প্রত্য়াশামতোই জিম্বাবোয়েকে তাদের ঘরের মাঠে ক্লিন সুইপ করে দেশে ফিরছে ভারতীয় দল ৷ দ্বিতীয় ম্যাচে জিতে সিরিজ মুঠোয় পুরে নেওয়া 'মেন ইন ব্লু' সোমবার হারারেতে নেমেছিল হোম টিমকে ক্লিন সুইপ করতে ৷ সেই লক্ষ্যে সফল হলেও প্রথম দু'ম্যাচের মত এদিন শিখর ধাওয়ান নেতৃত্বাধীন দলের জয় সহজে আসেনি ৷ সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ওয়ান-ডে ম্যাচে ভারত জিতল মাত্র 13 রানে (India win by 13 runs to complete clean sweep Zimbabwe) ৷ সৌজন্যে শুভমান গিলের পয়লা আন্তর্জাতিক শতরান (Shubman Gill scores his maiden ton in international cricket) ৷

প্রথম দু'ম্যাচে রান তাড়া করে জিতলেও নিয়মরক্ষার ম্যাচে এদিন টস জিতে প্রথমে ব্য়াটিং'য়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শিখর ধাওয়ান ৷ গিলের 97 বলে 130 (15টি চার, একটি ছয়) এবং ঈশান কিষাণের 50 রানের সৌজন্যে 8 উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 289 রান তোলে সফরকারী ভারতীয় দল ৷ মাত্র 82 বলে কেরিয়ারের প্রথম আন্তর্জাতিক শতরান আসে গিলের ব্য়াটে ৷ 40 রান করেন অধিনায়ক ধাওয়ান ৷

রান তাড়া করতে নেমে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেনি জিম্বাবোয়ে ৷ সিন উইলিয়ামস এবং সিকন্দর রাজার ব্য়াটে ভারতীয় দলকে রীতিমতো চ্য়ালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল তারা ৷ উইলিয়ামস 45 রানে আউট হলেও গিলের পালটা শতরান হাঁকিয়ে 3-0 সিরিজ হার এড়াতে মরিয়া ছিলেন রাজা ৷ 49তম ওভারে তিনি শার্দূল ঠাকুরের শিকার হতেই ক্লিন সুইপ নিশ্চিত করে ভারত ৷ বিফলে যায় 9টি চার এবং 3টি ছয়ে সাজানো রাজার ইনিংস ৷

ম্য়াচের পাশাপাশি সিরিজ সেরাও হয়েছেন গিল

66 রানে 3 উইকেট নেন আবেশ খান (Avesh Khan took 3 wickets) ৷ 2টি উইকেট নিলেও 10 ওভারে 75 রান খরচ করেন প্রথম ম্যাচের নায়ক দীপক চাহার ৷ 38 রানে 3টি উইকেট নেন চায়নাম্য়ান কুলদীপ যাদব ৷ অক্ষরের ঝুলিতেও গিয়েছে 2টি উইকেট ৷ ম্য়াচের পাশাপাশি সিরিজ সেরাও হয়েছেন গিল (Shubman Gill awarded by MoM and series) ৷