হ্যামিলটন, 9 মার্চ : চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারানোর আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করেই বৃহস্পতিবার হ্যামিলটনে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামছে 'উইমেন ইন ব্লু' (India will take on New Zealand in World Cup tomorrow) | জয়ের ধারা বজায় রেখে বিশ্বকাপের পরবর্তী ধাপের দিকে আরেকটু এগিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য হরমনপ্রীত সিং, স্মৃতি মন্ধনাদের ৷

শুরুটা ভাল হলেও কিউয়িদের বিরুদ্ধে তাদের মাটিতে ভারতের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ছিল শিউরে ওঠার মত ৷ দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ভারতীয় দলকে 4-1 ব্যবধানে নাস্তানাবুদ করেছিল সোফি ডিভাইনের দল (India lost to NZ in bilateral series by 1-4) ৷ তবে বৃহস্পতিবার টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে নামার আগে কিছুটা ব্যাকফুটে ব্ল্যাক-ক্যাপস ৷ কারণ প্রথম ম্যাচে ক্যারিবিয়ানদের কাছে হেরেই অভিযান শুরু হয়েছে আয়োজকদের ৷

স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা বাড়তি তাগিদ নিয়ে নামবে কিউয়িরা ৷ দ্বিপাক্ষিক সিরিজের কথা মাথায় রেখে সাবধানী মিতালি রাজ অ্যান্ড কোম্পানি চাইবে গতম্যাচের তুলনায় আরও ভাল ব্যাটিং প্রদর্শনী তুলে ধরতে ৷ সেক্ষেত্রে টপ-অর্ডারে শেফালি বর্মা এবং হরমনপ্রীতের ব্যাটে বড় রানের প্রত্যাশী দল ৷

অভিজ্ঞ ঝুলন গোস্বামী নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে বললেন, "শেফালি নিজেকে ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে ৷ ভীষণ আকর্ষণীয় একজন ক্রিকেটার ও ৷ তবে খারাপ সকল ক্রিকেটারের জীবনেই আসতে পারে ৷ আমি নিশ্চিত ও অনুশীলনে বাড়তি ঘাম ঝরাচ্ছে ৷ আমার মনে হয় ও ফর্ম থেকে একটা বড় ইনিংস দূরে আছে ৷"

আরও পড়ুন : 'পাক বধ' করে বিশ্বকাপে শুভারম্ভ মিতালিদের

যদিও গত ম্যাচের নায়িকা পূজা বস্ত্রকার, স্নেহা রানাদের ব্যাটও ভারতক ভরসা জোগাচ্ছে ডিভাইন, বেটস, স্যাটার্থওয়েট সমৃদ্ধ বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে ৷ সবমিলিয়ে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের দুঃস্বপ্ন বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে কাটিয়ে উঠতে মরিয়া ভারতের মহিলা ব্রিগেড ৷