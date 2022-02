আমেদাবাদ, 11 ফেব্রুয়ারি : নখদাঁতহীন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলকে ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ করতে যে ভারতকে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হবে না সেকথা জানাই ছিল ৷ দলের ব্যাটিং লাইন-আপ সেরা ফর্মে না-থাকলেও শুক্রবার সম্ভাবনায় সিলমোহর দিয়ে ক্যারিবিয়ানদের ক্লিন সুইপ করল টিম ইন্ডিয়া (India whitewash west indies in ODI series) ৷

পূর্ণসময়ের জন্য দলের দায়িত্ব পেয়ে প্রথম সিরিজেই লেটার মার্কস নিয়ে উত্তীর্ণ অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৷ শ্রেয়স আইয়ার-ঋষভ পন্থের ব্যাটে অর্ধশতরানের পাশাপাশি সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে এসে প্রতিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশ করতে সহায়ক হলেন দলের বোলাররা ৷ ভারতের ছুঁড়ে দেওয়া 266 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে মাত্র 169 রানেই গুটিয়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ সিরিজের তৃতীয় তথা অন্তিম ম্যাচে ভারত জিতল 96 রানে (India beat West Indies by 96 runs in third ODI) ৷

দলে চারটি পরিবর্তন নিয়ে তৃতীয় ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে ভারত ৷ 42 রানে রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান এবং বিরাট কোহলির উইকেট হারায় ৷ আলজারি জোসেফের ডেলিভারিতে রানের খাতা না-খুলেই সাজঘরে ফেরেন বিরাট ৷ বীরেন্দ্র সেহওয়াগকে টপকে এই নিয়ে 15 বার ওয়ান-ডে ক্রিকেটে শূন্য রানে ফিরলেন বিরাট ৷ তবে শ্রেয়স আইয়ারের 80 রান এবং ঋষভ পন্থের 56 রানের ইনিংস ভারতকে চ্যালেঞ্জিং স্কোর তুলতে সাহায্য করে ৷ চতুর্থ উইকেটে এই দুই ব্যাটার যোগ করেন 110 রান ৷ শেষদিকে ওয়াশিংটন সুন্দর (33) এবং দীপক চাহার (38) দলকে 265 রানে পৌঁছে দেন ৷ ইনিংসের শেষ বলে অল-আউট হয়ে যায় টিম ইন্ডিয়া ৷

জবাবে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট খুঁইয়ে হোয়াইটওয়াশ এড়ানোর কাজ কঠিন করে তোলেন ক্যারিবিয়ান ব্যাটাররা ৷ মহম্মদ সিরাজ, দীপক চাহার, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণাদের পেসে 82 রানে 7 উইকেট হারায় সফরকারী ৷ দুই টেল-এন্ডার আলজারি জোসেফ এবং ওডিয়ান স্মিথের ব্যাট চওড়া না হলে আরও আগেই ম্য়াচ জিতে নিতে পারত রোহিতরা ৷ শেষ পর্যন্ত 77 বল বাকি থাকতে 169 রানে শেষ হয় ক্যারিবিয়ান ইনিংস ৷ 3টি করে উইকেট নেন মহম্মদ সিরাজ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ৷ 2টি করে উইকেট দীপক চাহার এবং কুলদীপ যাদবের ঝুলিতে ৷