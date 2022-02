ধরমশালা, 27 ফেব্রুয়ারি : বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং এবং শ্রেয়স আইয়ারের চওড়া ব্যাট ৷ নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর এবার ভারতের কাছে টি-20 সিরিজে চুনকাম হল শ্রীলঙ্কাও (India whitewash Sri Lanka in T20 series) ৷ পূর্ণসময়ের জন্য দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর টানা তিনটি সিরিজে বিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশ করলেন রোহিত শর্মা ৷ ধরমশালায় তৃতীয় টি-20 ম্যাচে রবিবার দ্বীপরাষ্ট্রকে 6 উইকেটে পর্যুদস্ত করল 'মেন ইন ব্লু' (India beat SL by 6 wickets in 3rd T20I) ৷ গত ম্যাচে 74 রানের পর নাইটদের নয়া সেনাপতি শ্রেয়স আইয়ারের ব্যাট থেকে এদিন এল ঝকঝকে 73 রান (Shreyas Iyer hits unbeaten 73 runs) ৷ 19 বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতল ব়্যাংকিংয়ের পয়লা নম্বর দল ৷

চারটি পরিবর্তন এনে এদিন তৃতীয় ম্য়াচের একাদশ সাজিয়েছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ৷ কনকাশনের কারণে ছিটকে যান ইশান কিষান ৷ এছাড়াও জসপ্রীত বুমরা, ভুবনেশ্বর কুমার এবং যুজবেন্দ্র চাহালের পরিবর্তে একাদশে আসেন রবি বিষ্ণোই, কুলদীপ যাদব, আবেশ খান এবং মহম্মদ সিরাজ ৷ টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি সফরকারী দল ৷ সিরাজ-আবেশদের দাপটে 29 রানে 4 উইকেট হারানো শ্রীলঙ্কাকে টেনে তোলেন অধিনায়ক দাসুন শানাকা ৷

তাঁর 38 বলে 74 রানের সৌজন্যে ভারতকে কিছুটা লড়াই দিতে সক্ষম হয় শ্রীলঙ্কা ৷ জবাবে রোহিত শর্মা 5 রান করে ফের ব্যর্থ হলেও সঞ্জু স্যামসন-শ্রেয়স আইয়ারের 45 রানের (28বল) জুটিই সফরকারী দলের চুনকামের বন্দোবস্ত করে যায় ৷ ইশান না-থাকায় এদিন ওপেনিংয়ে রোহিতের সঙ্গ দেন সঞ্জু ৷ উইকেটরক্ষার দায়িত্বও ছিল তাঁর কাঁধে ৷ তবে সঞ্জুর (18) ইনিংস লম্বা হয়নি ৷ 21 রানে ফিরে যান দীপক হুডাও ৷ তাতে ভারতের জয় যদিও আটকানোর নয় ৷

গত ম্যাচের স্মৃতি উস্কে দলকে জয় এনে দেন শ্রেয়স-জাদেজা জুটি ৷ 45 বলে শ্রেয়সের অপরাজিত 73 রানের ইনিংসে ছিল 9টি চার, একটি ছয় ৷ 15 বলে 22 রানে অপরাজিত থাকেন 'জাড্ডু' ৷ ম্যাচের পাশাপাশি সিরিজ সেরাও শ্রেয়স ৷