আমেদাবাদ, 11 ফেব্রুয়ারি : ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ আগেই 2-0-তে নিজেদের দখলে নিয়েছে ভারতীয় দল ৷ আজ আমেদাবাদে তৃতীয় তথা শেষ একদিনের নিয়মরক্ষার ম্যাচে নামবে ভারত (India vs West Indies 3rd ODI Preview) ৷ যেখানে রিজার্ভ বেঞ্চকে পরীক্ষা করতে চাইবেন কোচ রাহুল দ্রাবিড় এবং অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৷ যার ইঙ্গিত দ্বিতীয় ম্যাচ জেতার পর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানেই দিয়েছিলেন রোহিত (India May Have Change in Playing Eleven) ৷ যেখানে রিজার্ভ বেঞ্চে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড় এবং আবেশ খানের মতো একঝাঁক তরুণ ৷

দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ শুরুর আগেই করোনা থেকে সুস্থ হয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন শিখর ধাওয়ান ৷ তাঁকে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে খেলানো হতে পারে ৷ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সে কথা রোহিত আগেই জানিয়েছিলেন ৷ ম্যাচ ফিট থাকলে শিখর প্রথম একাদশে নিশ্চিত ৷ সেক্ষেত্রে আগের ম্যাচে পরীক্ষামূলকভাবে ওপেন করা ঋষভ আবার লোয়ার মিডল অর্ডারে ফিরে আসবেন ৷ কে এল রাহুল আগের ম্যাচে দলে ফিরে নিজের পুরনো ছন্দ বজায় রেখেছেন ৷ সেই সঙ্গে 5নং সূর্যকুমার যাদবও দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন ৷

6নং এ দীপক হুডাকে এই সিরিজে সুযোগ দিয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্ট ৷ যেখানে আপাতত নিজের সামান্য হলেও প্রভাব ফেলতে পেরেছেন তিনি ৷ তবে, অন্য কোনও খেলোয়াড়কে সুযোগ দিতে, আজ হয়তো তাঁকে বসানো হতে পারে ৷ মোটের উপর মিডল অর্ডারের যে ব্যর্থতা দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে চোখে পড়ছিল ৷ তা ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দেখা যায়নি ৷

বরং উল্টো ছবি দেখা গিয়েছে আমেদাবাদে ৷ প্রথম ম্যাচে রোহিত রান পেলেও টপ অর্ডার পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল ৷ দ্বিতীয় ম্যাচে রোহিতও রান করতে পারেননি ৷ কিন্তু, ওপেন করতে নামা ঋষভ এবং তিন নম্বরে কোহলি ফের একবার ব্যর্থ হয়েছেন ৷ যা ভারতীয় দলের গলার কাঁটা হয়ে থাকছে ৷ তবে, শিখর ধাওয়ান প্রথম একাদশে ফিরলে ওপেনিং আরও মজবুত হবে ৷ কারণ, আগে ম্যাচে কে এল রাহুল দলে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ওপেন করানো হয়নি ৷ তিনি 4নং নেমেছিলেন ৷ ফলে স্পষ্ট টিম ম্যানেজমেন্ট ওপেনে শিখরকে ফিরিয়ে রাহুলকে 4নং খেলিয়ে মিডল অর্ডারকে পোক্ত করতে চাইছে ৷

পাশাপাশি, বুমরা-শামি এ সিরিজে না থাকলেও, নিজেদের প্রমাণ করেছেন মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা এবং শার্দূল ঠাকুররা ৷ বিশেষ করে গত ম্যাচ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার বোলিং ৷ গত 10 বছরে উপমহাদেশের পিচে কোনও পেসারের সেরা বোলিং গড় ছিল প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার ৷ তিনি 9 ওভারে 3টি মেডেন ও 13 রানে দিয়ে 4 উইকেট নিয়েছেন ৷ টি-20’র যুগে কোনও পেসার ভারতের পিচে এমন কৃপণ বোলিং করতে পারেননি ৷ সেই সঙ্গে বহুদিন পর ভারতীয় দলে ফেরা কুলদীপ যাদবকেও হয়তো আজ সুযোগ দেওয়া হতে পারে ৷