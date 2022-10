গুয়াহাটি, 2 অক্টোবর: অসমের গুয়াহাটি স্টেডিয়ামে চলছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচ । সাত ওভারে খেলা গড়ানোর পরেই বিপত্তি । মাঠে হঠাৎই ঢুকে পড়ে একটি সাপ (Snake stops play) । ফলে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় ম্যাচ । শেষপর্যন্ত মাঠকর্মীরা সাপটিকে ধরে ফেললে ফের ম্যাচ শুরু হয় (Snake stops play as India vs South Africa match interrupted by uninvited guest) ।

বিস্তারিত আসছে ...