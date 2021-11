কানপুর, 25 নভেম্বর : স্ট্যান্ড ইন ক্যাপ্টেন অজিঙ্ক রাহানে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন ৷ তাঁর কথামতো আজ সকালে কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে শ্রেয়স আইয়ারের (test debut for shreyas Iyer in kanpur) হাতে টেস্ট ক্যাপ তুলে দিলেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর ৷ একইসঙ্গে টসে জিতল ভারত (India won toss in kanpur test against new zealand ) ৷ কানপুরের স্পিন সহায়ক উইকেটে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অধিনায়ক ৷ রোহিত শর্মা ও লোকেশ রাহুলের অনুপস্থিতিতে ম্যাচের সূচনায় নেমেছেন শুভমন গিল এবং মায়াঙ্ক আগরওয়াল ৷ কানপুরে তিন স্পিনার ও দুই পেসারে খেলছে ভারত ৷ রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনের পাশাপাশি অক্ষর প্যাটেলও দলে রয়েছেন ৷

টসের পর অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে বলেন, "উইকেট দারুণ দেখাচ্ছে ৷ এখানে পরের দিকে উইকেট মন্থর হয়ে যায় ৷" কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের অধীনে খেলার জন্য মুখিয়ে থাকা রাহানে বলেন, "নতুন কোচিং স্টাফদের অধীনে খেলার জন্য আমরা সকলেই মুখিয়ে রয়েছি ৷ আমি ব্যক্তিগতভাবে রাহুল ভাইয়ের অধীনে খেলা পছন্দ করি ৷" অন্যদিকে নিউজ়িল্যান্ডের হয়েও আজ টেস্ট অভিষেক হয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত অলরাউন্ডার রাচীন রবীন্দ্রর ৷ কানপুরে দুই পেসার ও দুই স্পিনারে নেমেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ৷

ভারতের প্রথম একাদশ : অজিঙ্ক রাহানে (অধিনায়ক), মায়াঙ্ক আগরওয়াল, শুভমন গিল, চেতেশ্বর পূজারা, শ্রেয়স আইয়ার, রবীন্দ্র জাদেজা, ঋদ্ধিমান সাহা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, অক্ষর প্যাটেল, উমেশ যাদব এবং ইশান্ত শর্মা ৷

নিউজ়িল্যান্ডের প্রথম একাদশ : টম ল্যাথাম, উইল ইয়ং, কেন উইলিয়ামসন (অধিনায়ক), রস টেলর, হেনরি নিকোলাস, টম ব্লান্ডেল (উইকেটকিপার), রাচীন রবীন্দ্র, কাইল জেমিসন, উইল সামারভিল, টিম সাউদি এবং আজাজ প্যাটেল ৷