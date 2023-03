ইন্দোর, 1 মার্চ: তৃতীয় টেস্টের প্রথমদিনেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের কবলে পড়েছে ভারত (India vs Australia 3rd Test) ৷ ভাবা হয়েছিল, পালটা আঘাত হানবেন দলের বোলাররা । ইনিংসের শুরুতেই ট্রাভিস হেডকে ফিরিয়ে সেই সম্ভাবনাই খানিক উসকে দিয়েছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা । কিন্ত তারপরেই ম্যাচের রাশ হাতে নেন উসমান খোয়াজা ও মার্নাস ল্যাবুশান (Australia in the lead against India in 3rd Test)।

প্রথম ইনিংসে মাত্র 33 ওভারে 109 রানে অল-আউট 'রোহিত অ্যান্ড কোং' ৷ ইন্দোরের ব়্যাঙ্ক টার্নারে অজি স্পিনারদের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে ভারত ৷ ফলে ঘূর্ণির জাদু দেখানোর সুবর্ণ সুযোগ ছিল রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনদের সামনে । জাদেজা তিন উইকেট পেলেও দাগই কাটতে পারলেন না দক্ষিণী স্পিনার । দু'জন মিলে প্রায় 30 ওভার হাত ঘোরালেন, খরচ করলেন প্রায় 80 রান । যদিও একাই তিন উইকেট তুলে নিয়ে চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না 'জাড্ডু', তবে অশ্বিনকে না-পাওয়ায় নির্বিষ ভারতের বোলিং ৷

ব্যক্তিগত 31 রানের মাথায় জাদেজার বলে বোল্ড হয়েছেন লাবুশান । 60 রান করে জাদেজারই শিকার হয়েছেন খোয়াজা ৷ স্টিভ স্মিথের সঙ্গে ক্রিজে রয়েছেন হ্যান্ডসকম্ব । গত দু'টি ম্যাচে একটি ইনিংসে অপরাজিত ছিলেন তিনি । দু'বার ফিরেছেন অশ্বিনের বলে, একবার তাঁকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখিয়েছেন জাদেজা । তিন উইকেট হারিয়ে আপাতত অস্ট্রেলিয়ার রান 126 ৷

এদিন, ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে তৃতীয় টেস্টে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অধিনায়ক রোহিত ৷ রোহিত-শুভমন জুটি শুরুটা দুর্দান্ত করলেও ম্যাথিউ কুহনেমনকে আক্রমণে আনতেই ভারতের ইনিংসে ধস নামে ৷ কুহনেমন 16 রান দিয়ে 5 উইকেট নিয়েছেন ৷ নাথন লায়ন 3টি এবং টড মর্ফি 1টি উইকেট নিয়েছেন ৷