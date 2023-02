নয়াদিল্লি, 18 ফেব্রুয়ারি: অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে ভারত ৷ ন্যাথন লায়নের স্পিনের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল ভারতীয় টপ অর্ডার ৷ শততম টেস্টে শূন্য রানে আউট হলেন চেতেশ্বর পূজারা (Cheteshwar Pujara Gets Out on Zero in 100th Test) ৷ মধ্যাহ্নভোজের পর কোহলি এবং জাদেজা সাময়িক প্রতিরোধ গড়লেও, তা কাজে আসেনি ৷ চা-বিরতিতে ভারতের স্কোর 7 উইকেটে 179 রান ৷ কোটলায় (পরিবর্তিত নাম অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম) অজিদের জন্য বানানো ঘূর্ণি পিচে ভারতীয় ব্যাটাররাই ফেঁসে গেলেন শনিবার সকালে ৷

দ্বিতীয় টেস্টের (India vs Australia 2nd Test) দ্বিতীয় দিনের সকালে শুরুটা ভালোই করেছিলেন রোহিত শর্মা এবং কেএল রাহুল ৷ কিন্তু, ন্যাথন লায়ন এদিন তাঁর প্রথম ওভারেই সহ-অধিনায়ক কেএল রাহুলকে লেগ বিফর আউট করেন ৷ রাহুল 41 বলে 17 রান করে ফিরে যেতেই ধস নামে ভারতের ইনিংসে ৷ 1 ওভার পরেই রোহিত শর্মা (69 বলে 32 রান) বোল্ড হন লায়ন বলে ৷ কিন্তু, সবার নজর ছিল 100 তম টেস্ট খেলা চেতেশ্বর পূজারার দিকে ৷ শততম টেস্টে রানের খাতাই খুলতে ব্যর্থ হলেন তিনি ৷ লায়নের বলে তিনিও এলবিডব্লিউ হন ৷

এরপর শ্রেয়স আইয়ার (15 বলে 4 রান) শর্ট স্কোয়ার লেগে পিটার হ্যান্ডসকম্বের তালুবন্দি হন ৷ বিরাট কোহলি (84 বলে 44 রান) এবং রবীন্দ্র জাদেজা (74 বলে 26 রান) সামান্য প্রতিরোধ তৈরি করেন ৷ কিন্তু, টড মারফির বলে জাদেজা আউট হতেই ফের ধস নামে ভারতের ইনিংসে ৷ শ্রীকর ভরত 6 রানে শিকার হন লায়নের ৷ বিরাট কুনেমানের বলে লেগ বিফোর হয়েছেন ৷ এদিন একমাত্র বিরাটকেই অস্ট্রেলিয়ান স্পিনারদের সামনে স্বচ্ছন্দে ছিলেন ৷ এই মুহূর্তে ক্রিজে রয়েছে রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং অক্ষর প্যাটেল ৷

কিন্তু, দিল্লির ঘূর্ণি পিচ যে ভারতের জন্যই বুমেরাং হয়ে যাবে তা বোধহয় বুঝতে পারেনি টিম ম্যানেজমেন্ট ৷ এখন দেখার অজিদের 263 রানের কতটা কাছে পৌঁছতে পারে ভারত ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় স্পিনারদের সামলানোও চাপ হবে অজিদের ৷ কিন্তু, প্রথম ইনিংসের লিড দিল্লির পিচে অজিদের অনেকটাই এগিয়ে রাখবে ৷ যদি ভারতকে এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে হলে, পুরোটাই তিন স্পিনারের উপর নির্ভর করছে ৷