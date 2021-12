মুম্বই, 2 ডিসেম্বর : কোহলিদের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কাঁটা করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট 'ওমিক্রন' ৷ ওমিক্রন মাথাচাড়া দিতেই ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছিল ৷ অবশেষে বিসিসিআই'য়ের তরফে ইঙ্গিত মিলল দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের ভবিষ্যৎ নিয়ে ৷ এক সপ্তাহ পিছিয়ে যেতে পারে কোহলিদের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর (India Tour Of South Africa Might Be Pushed Back By A Week) ৷ সংবাদসংস্থা এএনআই'কে এমনই ইঙ্গিত দিলেন এক বিসিসিআই আধিকারিক ৷

সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সংবাদসংস্থাকে বলেন, "দু'দেশের ক্রিকেট বোর্ড প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালাচ্ছে ৷ ওমিক্রন আতঙ্কে সফর এক সপ্তাহের জন্য পিছিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা জারি রয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সম্মতির অপেক্ষায় রয়েছি ৷ সবার আগে ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা আমরা সুনিশ্চিত করতে চাই ৷"

এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দল পাঠানোর বিষয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছিলেন, ওদেশে দল পাঠানোর আগে বিসিসিআই'য়ের উচিত সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসা ৷ শুধু তাই নয়, অন্যান্য বোর্ডেরও উচিত দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দল পাঠানোর আগে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা ৷

আপাতত ভারতীয় 'এ' দল দক্ষিণ আফ্রিকায় দ্বি-পাক্ষিক সিরিজ খেলছে ৷ আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে 3টি টেস্ট, সমসংখ্যক ওডিআই খেলার পাশাপাশি 4টি টি-20 খেলবে ভারতের সিনিয়র ক্রিকেট দল ৷ আগামী 17 ডিসেম্বর প্রোটিয়া সফরে প্রথম টেস্ট খেলবেন কোহলিরা ৷ প্রাথমিকভাবে 8 কিংবা 9 ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় উড়ে যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের ৷