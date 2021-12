কলকাতা, 4 ডিসেম্বর : ওমিক্রন আতঙ্কে ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর পিছিয়ে গেল এক সপ্তাহ (departure schedule of team India to South Africa has been postponed by a week) ৷ প্রাথমিকভাবে 9 ডিসেম্বর প্রোটিয়াদের দেশে কোহলিদের উড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না ৷ শনিবার কলকাতায় বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তাতে পূর্বনির্ধারিত সূচির একসপ্তাহ পর ডি'ককদের দেশে উড়ে যাবে ভারতীয় দল ৷

করোনার নয়া প্রজাতি ওমিক্রন ঘিরে উদ্বেগের মধ্যে ভারতের আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফর ঘিরে দানা বেঁধেছিল প্রশ্ন ৷ মুম্বই টেস্ট শুরু হওয়ার ঠিক আগে প্রোটিয়া সফর নিয়ে স্বচ্ছতা চেয়েছিলেন বিরাট কোহলি ৷ শনিবার সেই সব প্রশ্নের নিরসন হল বলা যায় ৷

এদিন বোর্ড সভাপতির শহরে বার্ষিক সাধারণ সভায় দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের রূপরেখা তৈরিতে বসেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ সেখানেই দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ৷ কেবল সফর পিছিয়ে যাওয়াই নয়, সেদেশে 4 ম্যাচের টি-20 সিরিজ খেলার সিদ্ধান্ত থেকেও সরে এসেছে বিসিসিআই ৷ বোর্ডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে টি-20 সিরিজের দিনক্ষণ ঠিক করা হবে ৷

কোহলিদের সফর যেহেতু এর সপ্তাহ পিছিয়ে যাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই পূর্বনির্ধারিত সূচি মেনে 17 ডিসেম্বর থেকে প্রথম টেস্ট খেলা হবে না ভারতের ৷ 26 ডিসেম্বর থেকে বক্সিং-ডে টেস্ট ম্যাচ দিয়ে সূচনা হবে সিরিজের (India will play the first test in South Africa on Boxing-Day) ৷ প্রথম এবং দ্বিতীয় টেস্টে যথাক্রমে জো'বার্গ এবং প্রিটোরিয়ায় হওয়ার কথা থাকলেও তা পরিবর্তন হতে পারে ৷ নয়া ভেন্যু দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে 48 ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশিত হবে বলে জানা গিয়েছে ৷