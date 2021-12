জোহানেসবার্গ, 20 ডিসেম্বর : কেবল বক্সিং-ডে টেস্ট ম্যাচ নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় গোটা সিরিজটাই রুদ্ধদ্বার স্টেডিয়ামে খেলবে ভারতীয় দল (India to play whole series in South Africa behind closed doors) ৷ বিশ্বজুড়ে কোভিডের বাড়বাড়ন্তের কারণে সোমবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে সমঝোতা করে এমনই সিদ্ধান্তে পৌঁছল দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড ৷

সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড এদিন এক বিবৃতিতে লিখেছে, "সিরিজ যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায় ৷ একইসঙ্গে জৈব বলয় যাতে সুরক্ষিত থাকে, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে (CSA takes the decision along with BCCI to protect the players) ৷" তবে অনুরাগীদের আশ্বস্ত করে বিবৃতিতে সিরিজ সম্প্রচারকারী চ্য়ানেলের নাম ঘোষণা করেছে ডি'ককদের ক্রিকেট বোর্ড ৷

এমনকী সমস্ত রকম কোভিড প্রোটোকল মেনে বেশ কিছু জায়গায় সীমিত সংখ্যক ক্রিকেট সমর্থক জায়ান্ট স্ক্রিনে খেলা উপভোগ করতে পারবে বলে জানিয়েছে সিএসএ ৷ তবে সেগুলি কোথায় কোথায় হবে সেবিষয়ে বিস্তারিত পরে জানাবে তারা ৷ ওমিক্রনের আঁতুড়ঘর দক্ষিণ আফ্রিকায় এই মুহূর্তে করোনার চতুর্থ ঢেউ চলছে ৷ তারই মধ্যে সেদেশে তিন ম্যাচের টেস্ট এবং সমসংখ্যক ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলতে গিয়েছে ভারতীয় দল ৷

আরও পড়ুন : India tour of SA : ম্যান্ডেলার দেশে পৌঁছে প্রথম অনুশীলন কোহলিদের, ছবি শেয়ার করল বিসিসিআই

ওমিক্রন কাঁটায় কোহলিদের পূর্ব নির্ধারিত সফরসূচি পিছিয়ে গিয়েছে খানিকটা ৷ এবার সঙ্গে যুক্ত হল দর্শকশূন্য গ্যালারি ৷ রেনবো নেশনে আগামী 26 ডিসেম্বর অর্থাৎ বক্সিং-ডে'তে প্রথম টেস্টে নামবে ভারতীয় দল ৷