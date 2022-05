মেলবোর্ন, 10 মে : অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বসছে টি-20 বিশ্বকাপের আসর ৷ তার আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে ভারতে আসছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ সেপ্টেম্বরে ঘরের মাটিতে অজিদের বিরুদ্ধে 3টি কুড়ি-বিশের ম্যাচ খেলবে রোহিত শর্মারা (India to play against Australia in September in preparation of T-20 World Cup) ৷

ভারতে 3টি টি-20 সিরিজ ছাড়াও হোম-অ্যাওয়ে মিলিয়ে জিম্বাবোয়ে, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সাদা বলের সিরিজ খেলবে অ্যারন ফিঞ্চের দল ।

টি-20 বিশ্বকাপ শেষ হলেই আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে 4 টেস্টের সিরিজ খেলতে ভারতে আসবে অস্ট্রেলিয়া । অন্যদিকে 9-19 জুন ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 5 ম্যাচের টি-20 সিরিজ খেলবে রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা ৷ তারপরে 2টি টি-20 ম্যাচের সিরিজ খেলতে আয়ারল্যান্ড সফরে যাবে ‘মেন ইন ব্লু’ ।

প্রসঙ্গত, করোনা সংক্রমণের পর গত বছর স্থগিত হয়ে যাওয়া ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টের শেষ দুই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে 1 জুলাই থেকে ৷ এরপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই 3টি টি-20 এবং একাধিক ওয়ান-ডে'সহ একটি সাদা বলের সিরিজ খেলার কথা রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ।