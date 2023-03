ইন্দোর, 2 মার্চ: প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও ধস নামল ভারতের ব্যাটিং লাইন-আপে । নাথান লায়নের দাপটে 163 রানেই গুটিয়ে গেল 'রোহিত অ্যান্ড কোং' । হোলকার স্টেডিয়ামের ব়্যাঙ্ক টার্নারে 8 উইকেট তুলে নিলেন অজি স্পিনার (Australia in Drivers seat in Indore Test) । একমাত্র চেতেশ্বর পূজারা ছাড়া কোনও ব্যাটারই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেন না (India take the lead against Australia) ।

প্রথম ইনিংসে 88 রানের লিড নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া । প্রথম ইনিংসে ব্যর্থতার পর ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে নিতে হলে বড় রান করতে হত ভারতকে । মঞ্চও তৈরি ছিল । দ্বিতীয় দিনে স্পিনিং ট্র্যাকের রাশ নিজেদের হাতে নিতে পারতেন ব্যাটাররা । সেখানেই ডাহা ফেল করলেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা । লায়নের দাপটে ক্রিজে থিতুই হতে পারলেন না কেউ । 1টি করে উইকেট পেয়েছেন মিচেল স্টার্ক, ম্যাথিউ কোহনেমান (India take the lead Australia in Drivers seat)।

একমাত্র 59 রান করে খানিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন পূজারা । যদিও আর কোনও ব্যাটারকেই পাশে পেলেন না । ব্যাটারদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান শ্রেয়স আইয়ারের, 26 রান । দ্বিতীয় ইনিংসে 75 রানের লিড নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া । তৃতীয় দিনে জয়ের জন্য অজিদের দরকার 76 রান । জাদেজা-অশ্বিন-উমেশ প্রথম ইনিংসে দাপট দেখালেও অতি বড় সমর্থকও আর জয়ের আশা করছেন না ।

