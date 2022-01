জোহানেসবার্গ, 5 জানুয়ারি : পূজারা-রাহানের অর্ধশতরানে দিনের শুরুটা ভালই হয়েছিল ৷ কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগে হঠাৎই জ্বলে ওঠেন রাবাদা ৷ ধস নামা ভারতীয় ব্যাটিং-লাইন আপে ঠেকনো হয়ে রইলেন হনুমা বিহারী ৷ অন্ধ্র ব্যাটারের নাছোড় লড়াইয়ে ওয়ান্ডারার্সে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 240 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিল টিম ইন্ডিয়া (South Africa need 240 runs to win the second test) ৷ 40 রানে অপরাজিত থেকে হনুমা ফের লাল বলের ক্রিকেটে তাঁর প্রয়োজনীয়তা বোঝালেন (Hanuma Vihari scores unbeaten 40 runs) ৷ ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল 266 রানে ৷ ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের জন্য আরও একবার বোলারদের মুখাপেক্ষী টিম ইন্ডিয়া ৷

বল হাতে 7 উইকেট নেওয়া শার্দূলও ব্যাট হাতেও সাহারা দিলেন কিছুটা ৷ পালগড় এক্সপ্রেসের ব্যাট থেকে এল মূল্যবান 28 রান ৷ তিনটি করে উইকেট নিলেন কাগিসো রাবাদা, লুঙ্গি এনগিদি এবং মার্কো জানসেন ৷ 6টি বাউন্ডারিতে সাজানো বিহারীর 40 রানের ইনিংস ৷

এদিন মর্নিং সেশনে দুই অভিজ্ঞ ব্যাটারের ইনিংসে ভর করে দ্বিতীয় টেস্টে প্রোটিয়াদের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা দেওয়ার পথে এগোয় ভারত ৷ গতকাল 35 রানে অপরাজিত পূজারা অর্ধশতরান পূর্ণ করেন ৷ ব্যাড-প্যাচ কাটিয়ে রানে ফেরেন রাহানেও ৷ 8টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে 78 বলে 58 রানের মূল্যবান ইনিংস খেলেন তিনি ৷ পূজারার 53 রানের ইনিংস সাজানো ছিল 10টি বাউন্ডারিতে ৷

রাহানেকে ফিরিয়ে ভারতীয় শিবিরে দিনের প্রথম আঘাতটি হানেন রাবাদা ৷ এরপর প্রোটিয়া স্পিড-স্টার একে একে ফেরান পূজারা এবং পন্থকে ৷ শূন্য রানে ফেরেন স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ এরপর 16 রানে অশ্বিনকে ফেরান এনগিদি ৷ 161 রানে লিড নিয়ে মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে গিয়েছিল ভারত ৷ কোনও উইকেট না হারিয়ে 34 রান তুলে চা-বিরতিতে গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ৷