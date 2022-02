আমেদাবাদ, 11 ফেব্রুয়ারি : ব্যর্থ টপ-অর্ডার ৷ তবে মিডল-অর্ডার ব্যাটারদের পরিশীলিত ব্যাটিংয়ে আমেদাবাদে সিরিজের তৃতীয় তথা অন্তিম ম্যাচে ক্য়ারিবিয়ানদের চ্যালেঞ্জিং টার্গেট দিল টিম ইন্ডিয়া (India set a challanging total against WI in third ODI in Ahmedabad) ৷ হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়াতে নিকোলাস পুরানদের করতে হবে 266 রান ৷ সিরিজের শেষ ম্য়াচে অর্ধশতরান এল শ্রেয়স আইয়ার এবং ঋষভ পন্থের ব্যাটে ৷

একাদশে চারটি পরিবর্তন করে এদিন টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৷ কেএল রাহুল, দীপক হুডা, শার্দুল ঠাকুর এবং যুজবেন্দ্র চাহালের পরিবর্তে একাদশে ফেরেন শিখর ধাওয়ান, শ্রেয়স আইয়ার, দীপক চাহার এবং কুলদীপ যাদব ৷ যদিও শুরুটা মোটেই আশানরূপ হয়নি ভারতের ৷ 42 রানের মধ্যে দুই ওপেনার রোহিত-ধাওয়ান এবং বিরাট কোহলির উইকেট হারায় ভারত ৷ শূন্য রানে আউট হন কোহলি ৷ ওয়ান-ডে ক্রিকেটে এই নিয়ে 15 বার ৷ এরপর চতুর্থ উইকেটে শ্রেয়স-পন্থের 110 রানের জুটিতে লড়াইয়ে ফেরে ভারত ৷ 9টি বাউন্ডারির সাহায্যে 111 বলে 80 রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন শ্রেয়স (Shreyas Iyer scores 80 runs) ৷

তুলনায় কিছুটা মারমুখী পন্থের 56 রান আসে 54 বলে (Rishabh Pant scores 56 runs from 54 balls) ৷ এরপর সূর্যকুমার 6 রানে ফিরলেও দলের আড়াইশোর রানের গন্ডি নিশ্চিত করে ওয়াশিংটন সুন্দর এবং দীপক চাহারের জুটি ৷ সপ্তম উইকেটে এই দুই ব্যাটারের জুটিতে ওঠে মূল্যবান 53 রান ৷ চাহার করেন 38 রান ৷ দলের রাম আড়াইশোর গন্ডি পার করে সুন্দর আউট হন 33 রানে ৷ শেষ পর্যন্ত 50 ওভারে 265 রান তুলে অল-আউট হয়ে যায় ভারত (India all out for 265 runs) ৷

ক্যারিবিয়ানদের হয়ে সর্বাধিক 4টি উইকেট নেন জেসন হোল্ডার (Jason Holder takes 4 wickets) ৷ 2টি করে উইকেট নেন আলজারি জোসেফ এবং হেইডেন ওয়ালশ ৷